Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörle mücadelede nokta operasyonlara devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, son olarak Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini yürüten Türk vatandaşı Bedirhan Abi, MİT'in hedef listesinde yer alan isimler arasındaydı.

2011 YILINDA PKK'YA KATILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2011 yılında PKK saflarına katılan 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi, Şırnak ve Yüksekova'daki terörist faaliyetlerine, örgüt yönetimi tarafından gönderildiği Irak'ta devam etti.

Türkiye'de bulunduğu dönemde bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan eylemlere katılan Abi, MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ

Terör örgütünün Irak'a gönderdiği Abi, PKK'ya bağlı sözde Sincar Savunma Birlikleri'nde (YBŞ) sözde tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı. En son terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini yürüten Türk vatandaşı Bedirhan Abi, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

BASKIYI ARTIRACAK

Güvenlik kaynakları, MİT'in Türkiye'de katıldığı eylemler nedeniyle terörist Bedirhan Abi'nin izini sürerek, sınırlarımıza kilometrelerce uzaklıktaki Sincar'da etkisiz hale getirmesinin, benzer suçlar nedeniyle gizlenen diğer sorumlu düzeydeki teröristler üzerindeki baskıyı artıracağını belirtti.

PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.