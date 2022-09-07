AYRINTILAR GELİYOR...
Rami Remo kod adlı DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığında yakalandı
07.09.2022 - 10:49 | Son Güncelleme: 07.09.2022 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus’a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalandı.
Etiketler : gaziantep,suriye,deaş,
905742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/905742.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Bu halini kimse bilmiyor! MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı
- Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy, ‘hayatımın en heyecanlı günü’ diyerek müjdeli haberi paylaştı
- Brent petrol yeniden düşüşe geçti...Araç sahipleri sevindirecek haber: Bu gece 1.14 lira indirim geliyor