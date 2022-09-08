Türkiye Gazetesi

Terör örgütü üyesi ile fotoğrafları ortaya çıkan ve akabinde milletvekilliği düşürülen firri Semra Güzel'in yakalndaiği operasyona dair ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Güzel ile yurt dışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan F.D.'nin fuhuş zaafı, illegal kaçış planının çökmesine neden olduğu ortaya çıktı.

FUHUŞ BAĞLANTISI PLAN BOZDU

Terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden şahıs ve şebekelere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde MİT tarafından bir süredir takip altında tutulan insan kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen F.D.'nin farklı kaçakçılarla da bağlantı kurduğu ortaya çıktı. Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan F.D.'nin ayrıca fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda şahısla da irtibatı bulunduğu, illegal kaçış girişiminden önce İstanbul'daki bir otelde para karşılığı ilişkiye girdiği yabancı uyruklu kadına "yurt dışına gideceğini" söylediği öğrenildi.

F.D.'nin hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Nefes kesen operasyonla firari HDP’li Semra Güzel ile F.D., İstanbul çıkışında kıskıvrak yakalandı.

HDP'li Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yanında yakalana biri insan kaçakçısı 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Terör örgütü PKK'lılarla fotoğrafları ortaya çıkan Güzel, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken MİT ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Kaçarken yakalanmıştı... HDP’li Semra Güzel’in ilk ifadesi ortaya çıktı Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora’nın cep telefonunda fotoğrafları bulunan HDP milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılmış, hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan Semra Güzel’in ilk ifadesi ortaya çıktı.

Bakan Soylu'dan 'Semra Güzel' açıklaması: Gereği yerine getirildi Temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Semra Güzel'in yakalanmasın ailişkin operasyona dair de konuştu. Soylu, "Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği yerine getirildi." dedi.

Son dakika: HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi Son dakika haberine göre; Edirne'ye giderken İstanbul'da yakalanan HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Güzel'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara'ya bağlanarak ifade vereceği bildirildi.

Bakan Soylu duyurdu! Semra Güzel sahte pasaportla yakalandı Mart ayı başında dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel, Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.