Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avcılar'da meydana gelen zincirleme metrobüs kazasının ardından can pazarı yaşanırken, 99 kişinin yaralandığı kazada yararlılar hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle 4 saat boyunca aksayan metrobüs seferleri, iş çıkışı saatinde binlerce İstanbulluyu da zor durumda etti.

Kazanın ardından metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

ÖZÜR DİLEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, sosyal medya hesabından metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle özür diledi.

Kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret eden İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."

Avcılar'da 4 metrobüs çarpıştı: 99 yaralı İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi. Yaşanılan zincirleme kazada 99 kişi yaralandı. Savcılık, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Avcılar metrobüs kazası seferleri durdurdu: Otobüs duraklarında insan seli Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasının ardından seferlerin durdurulması sonucu vatandaşlar otobüs duraklarına akın etti. Duraklarda adeta insan seli oluştu.

99 kişi yaralanmıştı.. Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar o dehşet anları anlattı Dün akşam saatlerinde Avcılar Şükrübey durağında 4 metrobüs birbirine girmiş ve 2 metrobüs ise kafa kafaya çarpışmıştı. Feci kazada 99 kişi yaralanmıştı. İşte o kazada yaralananlara ulaşıldı ve yaralılar korkunç kazaya ilişkin anları tek tek anlattı.