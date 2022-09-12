Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Balkan turu ile başlayan diplomasi trafiği bu hafta Özbekistan ve ABD ziyaretleriyle devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe ve Cuma günleri Semerkant’ta düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne iştirak edecek. 14 ülke devlet başkanının katılacağ zirvede Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “tahıl koridorunu” görüşecek.

BM GENEL KURULU'NAHİTAP EDECEK

Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin ardından 17-22 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu için ABD’ye gidecek. BM Genel Kurulu’na hitap edecek olan Erdoğan’ın Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Yunanistan başta olmak üzere birçok konuda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

New York’ta bir dizi görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile de bir araya gelerek başta yeni F-16’ların temini ve modernizasyonu konusu olmak üzere iki ülke arasında çözüm bekleyen konuları değerlendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resti Miçotakis’i Türkçe konuşturdu: “Dayılık yok” Selanik’ten konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın restine Türkçe cevap verdi. Miçotakis’in açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımlarda ‘Korku bunu da yaptırdı’ yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin çıkışı Rusya'da gündem oldu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Balkan turu sırasında yaptığı açıklamalar, Rus basınında da yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna’dan sevk edilen tahılın fakir ülkeler yerine zengin ülkelere gittiğine yönelik eleştirisi ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hak vermesi, Rus basınında geniş yer buldu.