Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Lideri Meral Akşener 2 Eylül'de partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Urfa'da bir araya gelmişti. Daha sonra Akşener, Şanlıurfa'da Susurluk kazasından sağ çıkan Bucak Aşireti lideri ve eski DYP milletvekili Sedat Bucak ile görüşmüştü. Söz konusu görüşme, iki köklü aşireti, karşı karşıya geldi. Şanlıurfa'nın önde gelen aşiretlerinden Şıhanlı aşiretinin mensubu Mahmut Cevheri, karşı aşiret Bucak'ların Genel Başkan Akşener tarafından ziyaret edilmesi ve vekillik teklifi edilmesinin gündeme gelemesi üzerine istifa etti.

'BUCAK KARDEŞLERE VEKİLLİK TEKLİF ETTİ' İDDİASI

Yerel basında yer alan habere göre; bu görüşmenin İYİ Parti'de rahatsızlığa yol açtığını belirtildi. İddiaya göre Akşener, ziyaretinde Bucak aşiretinden destek talebinde bulundu. Akşener'in Urfa'dan Sedat Bucak veya kardeşi Ahmet Ersin Bucak'ı 1. sıra milletvekili adayı yapmayı teklif ettiği öne sürüldü.

CEVHERİ İSTİFASINI VERDİ

Meral Akşener'in Sedat Bucak ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Şanlıurfa'nın diğer önde gelen aşiretlerinden Şıhanlı aşiretinin mensubu Mahmut Cevheri, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki danışmanlık görevinden de, partiden de "fikir ayrılığı" gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. Bölgede Akşener'in Bucak aşiretine yaptığı vekillik teklifinin bu istifayı getirdiği iddia edildi.

Meral Akşener, Suriyeli sığınmacılar için tarih verdi: Memleketlerine kavuşturacağız Suriyeli sığınmacılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "1 Eylül 2026'da, iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda, tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız" dedi.

6'lı masada derin çatlak.. Akşener resti çekti: HDP varsa biz yokuz CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası 6'lı masada kriz çıktı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, HDP'nin bulunduğu masada olmayacaklarını açıklayarak resti çekti.

Akşener'e elektrikten dert yanmıştı: 5 yıldır fatura ödemeği ortaya çıktı Partisinin toplantısı için Şanlıurfa'ya giden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e elektrik faturlarının yüksek geldiği gerekçesiyle şikayettte bulunan çiftçinin son 5 yıldır hiç fatura ödemediği ve toplam 4,2 milyon liralık kaçak elektrik tüketimi yaptığı öğrenildi.

Esnafın Kılıçdaroğlu çıkışına Akşener'den cevap: Öyle yapmayın İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlarla, seçime ve olası cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin de konuşan Akşener, “Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa bile gitmem” diyen vatandaşa, “Yapmayın, öyle yapmayın” diye cevap verdi.