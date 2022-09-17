Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’nde Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarının da yer aldığı geniş katılımlı oturumda konuştu.

Türkiye’nin “en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak müstesna bir konuma sahip olduğunu” ifade eden Erdoğan, Asya ile binlerce yıla dayanan beşeri, kültürel ve siyasi bağları bulunduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. İran Cumhurbaşkanı Reisi ile de görüşen Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’ye gitti.

“2019 yılında ilan ettiğimiz Yeniden Asya Girişimi’mizle ata yurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her alanda güçlendirmeye çalışıyoruz.” diyen Erdoğan, ŞİÖ’yü Asya’nın hoşgörü ikliminin ve meselelere ortak çözüm bulma anlayışına dayalı kadim kültürünün bugünkü temsilcisi olarak gördüklerini bildirdi.

Bunun için de teşkilatla ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini dile getiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya’ya açılan pencerelerimizden biri hâline gelmiştir. Teşkilatın enerji kulübü üst düzey grubunun dönem başkanlığını 2017 yılında üstlenmiştik. Bu kapsamdaki 3. yüksek düzeyli grup toplantısını Ankara’da gerçekleştirmiştik. Üye olmayan bir devletin böyle bir görevi icra etmesi teşkilat için de bir ilki teşkil etmiştir. Üstlendiğimiz sorumluluk, teşkilatla Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini de göstermiştir. Bundan sonra müşterek çabalarımızla iş birliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum.”

Erdoğan, global tedarik zincirlerinde devamlılık bakımından doğu ve batı arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin öneminin bugün daha fazla anlaşıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

Orta Koridor adını verdiğimiz girişimin Kafkaslar, Orta Asya ve Çin Halk Cumhuriyeti hattında mühim bir arter görevi gördüğü bölgemizde ve ötesinde refahın ve istikrarın tesisinde büyük rol oynadığı aşikârdır. Türkiye son yirmi yılda gerçekleştirdiği devasa ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla bu alanda çok önemli bir başarıya imza atmıştır. Ülkemizin doğu ile batı arasındaki köprü konumu bizlere emsalsiz imkânlar sunmaktadır. Bu anlayışla güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme kadar her alanda iş birliğine hazırız.

Hindistan Başbakanı Modi, Erdoğan’la görüşmesinin ardından attığı Türkçe tweet’te “Halklarımızın menfaati için ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik” dedi.

PUTİN: TÜRKİYE DOĞALGAZDA EN İYİ ROTA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in yaklaşık 40 dakika süren görüşmesinden önemli mesajlar çıktı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Rusya arasında çok sayıda alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Putin, “Her şeyden önce, gıda programının uygulanmasına yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz katkı için teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna tahılının önemli kısmının en yoksul ülkelere gitmesini umuyoruz. Bu, şu ana kadar sağlanamadı” dedi.

“Türkiye, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri hâline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor” diyen Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk ünitenin 2023’te devreye alınmasını umduklarını söyledi.

“Erdoğan’ın Türk ekonomisi için en iyi sonuca ulaşmayı hedefleyen politikasının farkındayız. Türkiye’nin ŞİÖ üyesi ülkelerle çok iyi ve hızla büyüyen ekonomik bağları olduğunu görmezden gelemeyiz” ifadesini kullanan Putin, Rus gazının Türkiye’ye sevkiyatında ödemelerin yüzde 25’inin Rus rublesi olarak yapılacağını kaydetti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin arttığını söyleyen Putin, Rus şirketlerin ürünlerini Türkiye üzerinden dünya pazarlarına satmasına yönelik adımlar atılabileceğini belirtti.

Bakan Soylu: Tıpış tıpış Erdoğan'ın ayağına geldiler Kırklareli'nde Polisevi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Soylu, "Avrupa, ne pandemi meselesinde, ne de enerji meselesinde burnunun önünü göremeyecek derecede bir stratejik eksikliğinin içine düşmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'ya gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 20.10'da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York şehrine hareket etti.