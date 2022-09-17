Türkiye Gazetesi

Şangay Beşlisi üyeleri hangi ülkeler? Şangay Beşlisi nedir? Türkiye Şangay Beşlisi’ne katılacak mı? Avrasya coğrafyasının yaklaşık yüzde 60’ını kapsayan örgütün temel etki alanı Orta Asya’dır. Türkiye’nin son yıllarda Asya ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler gündeme sık sık Şangay Beşlisi’ni getiriyor. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kurulan örgüt zengin Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeyi de amaçlıyor.

ŞANGAY (ŞANGHAY) BEŞLİSİ NEDİR?

Rusya ve Çin'in de içerisinde bulunduğu işbirliği örgütü olan Şangay Beşlisi 1996 yılında kuruldu. Toplamda 9 asıl üyeden oluşan kuruluşa Türkiye 2012’de diyalog ortağı olarak katıldı. Katılım sonrası kararı değerlendiren Çin'deki akademisyenler ve Rus analistler bu kararın hem ŞİÖ hem de Türkiye açısından bir devrim niteliğinde olduğunu belirttiler.

ŞANGAY BEŞLİSİ ÜYELERİ HANGİ ÜLKELER?

ASİL ÜYE

Çin

Hindistan

İran

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

Pakistan

Rusya

Tacikistan

GÖZLEMCİ ÜYELER

Afganistan

Belarus

Moğolistan

DİYALOG PARTNERLERİ

Azerbaycan

Ermenistan

Kamboçya

Nepal

Sri Lanka

Türkiye

DESTEKÇİLER

ASEAN

BDT

Türkmenistan

ŞANGHAY BEŞLİSİ KURULMA SÜRECİ

26 Nisan 1996’da Şanghay’da toplanan beş ülkenin Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşmasını imzalamasıyla Şanghay Beşlisi kuruldu.

Bundan sonra Şanghay Beşlisi yıllık görüşmeleri sırasıyla 1998’de Almatı’da, 1999’da Bişkek’te, 2000’de ise Duşanbe’de yapıldı.

2001 yılında ise görüşmeler ŞİÖ'nün kuruluşu ile sonuçlandı. Beş devlet ile başlayan örgütün tam üye sayısı sonra altıya ulaştı: Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan.

Haziran 2001’de üye devletler Sankt-Peterburg Zirvesinde örgütün amaç, prensip, yapı ve işleyişini belirleyen ŞİÖ Beyannamesini imzaladı. Ayrıca zirvede bir “anti-terör ajansı”nın kurulmasını öngören bir anlaşma daha imzalandı.

ABD karşıtı ilk ciddi adım, 2005'te atılmıştır. ŞİÖ zirve toplantısında, ABD'ye Orta Asya'daki askeri varlığına son verme çağrısı yapılmıştır. Bunun üzerine, Özbekistan'daki ABD askerleri ülkeyi terk etti.

Ağustos 2007’de ŞİÖ’ye üye altı ülke, Rusya’nın Ural Dağları’nda ‘Barış Misyonu 2007’ adıyla ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

TÜRKİYE ŞANGAY BEŞLİSİ'NE KATILACAK MI?

Özbekistan'da ikili görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan yaptığı açıklamada; "Şanhay Beşlisi içerisinde üye konumunda değiliz. Biz şu anda buraya ev sahibi Özbekistan’ın davetiyle özel konuk olarak katıldık. Tabii Şevket Bey ile bizim özel bir hukukumuz var. Bu özel hukukumuz dolayısıyla beni ve İlham Bey’i buraya özel olarak davet etmiş oldu. Şimdi bundan sonraki süreç ise bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Bu adım da tabii önümüzdeki dönemin ev sahibi olacak Hindistan’daki görüşmelerde belki gündeme daha ileri seviyede gelecek. Üye olmak-olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay Zirvesi sonrası önemli açıklamalar: Hedef tam üyelik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'a gitti... İkili görüşmeler kapsamında liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı ve aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.