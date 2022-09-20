Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

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