Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

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