Türkiye Gazetesi

BM Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Reuters muhabirinin sorularına ayak üstü cevap verdi.

"O BİDEN İSE BEN DE ERDOĞAN'IM"

'Biden ile görüşecek misiniz?' sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise "Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım" şeklinde cevap verdi. Erdoğan'ın senatörlerle buluşmasından F-16 satışlarıyla ilgili edindiği izlenim sorusuna da 'olumlu' dedi.

Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. Türkiye bu talebi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmasından sonra yapmıştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması: Yeni gelişme söz konusu değil Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Rusya'dan S-400 tedariki) Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." denildi. Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilisi, S-400 alımı ve üretimi konusunda basında yer alan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve F-35 çıkışı: Başımızın çaresine bakarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli galasında gençlerle bir araya geldi.