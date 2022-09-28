Türkiye Gazetesi

Ferhat Ekinci | ANKARA

Sorularımızı cevaplayan savunma politikaları analisti Turan Oğuz, TB2’yi önemli kılanın yazılımı olduğunu, onun da kopyalanamayacağını söyledi. Analist Oğuz, TB2’nin birkaç sebepten dolayı ön planda olduğunu söyleyerek “Gövde olarak çok rahat yapabilirsiniz ama o bir TB2 olmaz. TB2 birkaç sebepten dolayı öne çıkıyor. Bir, çok yakın servis ağı, iki sürekli geliştiriliyor, üç yeni çıkan tehditlere karşı hemen karşı tehdit uyguluyor, dört içindeki yazılımı çok özel, beş kendi yapımından dolayı farklı kabiliyetleri var. Form olarak benzer şeyler yapılabilir, yapılıyor da ama onlardan TB2 olmaz. TB2’yi TB2 yapan özellikler düz formu, görüntüsü değil. TB2’yi TB2 yapan yazılımıdır, otonom uçuş kabiliyetidir. Onu ne yaparsanız yapın çözemezsiniz. Çünkü onlar düştüğü zaman içindeki yazılım silinir, içindekiler alınıp kopyalanabilir bir şey değil. O yazılımı çekemediğiniz zaman siz de gidip herhangi bir üniversite öğrencisi grubuna TB2 benzeri bir şey yaptırırsınız” diye konuştu.

Oğuz, TB2’nin altındaki MAM-L’nin (Mini Akıllı Mühimmat) olmadan hassas vuruşlar yapamayacağını aktararak “Yalnızca TB2 de değil, onun altındaki MAM-L olmasa bu kadar hassas vuruşlar da yapamaz, hedeflerini de vuramaz. Hedeflerini vuramayan araç da geçerli, aranan bir araç değildir” dedi. Oğuz, TB2 çıktıktan sonra birçok ülke tarafından taklit edildiğini aktararak “Elimizde bir tane tam TB2 olabilir hiç önemli değil. O malzeme, kalite elinizde yoksa TB2’yi elde edemezsiniz” ifadelerini kaydetti.

Ukraynalı bakanı Bayraktar kurtardı! Bakan Kirişci mevkidaşının yaşadıklarını ilk kez anlattı Türk İHA ve SİHA'larının dünyanın gözdesi olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı ile olan bir görüşmesinden örnek vererek, "Bir telefon görüşmesinde 'Şu anda neredesin?' dedim, 'Sığınakta kendimi gizlemeye çalışıyorum' dedi. 'Peki oraya nasıl geçtin, sığınağa?' diye sorduğumda 'İHA’lar ve SİHA’lar, Bayraktar sayesinde geçtim' dedi. Elhamdülillah artık Ukrayna'da Bayraktar konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika... Baykar bir ülkeye daha SİHA sattı! Filo kurmak isteyen ülke ilk defa Bayraktar TB2 aldı Son Dakika... Savunma sanayi şirketi Baykar, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'larının satışını hızlandırdı. Silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 bir ülkeye daha ilk defa ihraç edildi.