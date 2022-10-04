Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Antalya, Mersin, Adana, Karaman, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI KUZEYDE DÜŞECEK DOĞU KESİMLERİNDE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, doğu kesimlerinde 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

4 EKİM 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu 26

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Meteoroloji uyardı: Kışlıkları hazırlayın! Yurt genelinde sağanak ve soğuk etkili olacak Meteoroloji yarından itibaren yurt genelinde yağışların etkili olacağını ve sıcaklıkların belirgin şekilde azalacağını söyleyerek vatandaşları uyardı. Öyle ki; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde azalacağını ve tüm yurtta yağışların beklendiğini söyledi.

Meteoroloji alarm verdi, 'endişe verici gün' yaklaştı! Fırtına ve sağanak geliyor (3 Ekim 2022 hava durumu) Meteoroloji son dakika haberi: Ekim ayının ilk günleri ile birlikte sıcaklıklar düşüyor, yurt geneline sağanak geliyor. Trakya'da dün başlayan yağmurlar ilerleyen günlerde Türkiye geneline yayılacak, bugün ise yağışlar Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da etkili olacak. 7 Ekim ise İstanbul için kritik gün. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten 7 Ekim'i 'endişe verici bir gün' olarak tanımlarken, "Plan yaparken gözünüz meteorolojide olmalı" dedi. İşte 3 Ekim 2022 il il hava durumu tahminleri...