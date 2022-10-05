Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Ağrı sınırları içinde bulunan 11 bölgedeki doğal sit alanları "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken, Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı verildi. Sinop'un Durağan ilçesinde de bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

11 BÖLGEDE KESİN KORUNACAK HASSAS ALANLAR

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Akseki-Gündoğmuş Arası Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Döşemealtı Kırkgöz Su Kaynakları Doğal Sit Alanı ile Kaş ilçesindeki Demre Çayı Mevkii Doğal Sit Alanı, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesi ile Muş'un Hasköy ilçesi sınırları içerisindeki İron Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Riva Deresi Batısı Doğal Sit Alanı ile Şile ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ağva Doğal Sit Alanı ve İzmir'in Dikili ilçesindeki Nebiler Şelalesi ve Mağaraları Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı Lav Taşları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Van'ın Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Muradiye sınırları içerisinde yer alan Bendimahi Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Ankara'nın Mamak ilçesi Mutlu mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamına giren özel mülkiyete konu taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte, proje alanındaki imar mevzuatına aykırı, ruhsatsız, iskansız ve afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakıncalı yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Mamak Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Bartın'ın merkez ilçesi Dallıca köyü sınırları içerisinde bulunan alanda yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Giresun-Çaldağ-İnişdibi (Dokap) Yolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Gaziantep'te İslahiye Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının genişletilmesi amacıyla da bazı taşınmazların İslahiye Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

DURAĞAN İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen bazı alanların, orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

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