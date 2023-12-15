ABD’ye net mesaj: Gözümüz üzerinizde

15 Aralık 2023 06:09 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 06:11

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Kaynaklar “ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG-SDG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. ABD’den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir” dedi.

MSB kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti sonrasında Yunanistan ile ilişkilerdeki son durumla ilgili de “13 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Yunanistan ile ilişkilerimizi geliştirmek için önemli bir adımdı. 2 yıldan fazla bir süredir ara verilen heyetler arası görüşmeler bu toplantılarla tekrar başlamış oldu. Ve bir sonraki toplantının Atina’da yapılması için planlamalara başlandı. Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları problemlerin çözülmesine değil olumlu atmosferin devamının sağlanmasına ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik toplantılar. Son toplantıda da olumlu gelişmeler sağlandı” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 43 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Zeki Aktürk ayrıca, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 227 şahsın yakalandığını, 3 bin 374 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini kaydetti.