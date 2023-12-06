PKK/YPG "vergi" adı altında haraç topluyor! Esnaf isyan etti, kepenk kapattı

6 Aralık 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 16:37

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'nin destek verdiği PKK/YPG Suriye'nin Halep ilindeki Münbiç'te terör estiriyor. Düzenlenen saldırıların yanı sıra terör örgütleri çocukları dağa kaçırıyor hatta esnaftan sözde vergi adı altında haraç topluyor. Bu durum ise bölge halkını adeta isyan ettirdi.

MÜNBİÇ ESNAFINDAN TERÖRE PROTESTO: KEPENK KAPATTILAR

Sosyal medya üzerinden aşiretlerce yapılan kepenk kapatma çağrılarına ilçe merkezindeki esnafın tamamına yakını katıldı. Terör örgütü PKK/YPG'nün "vergi" adı altında aldığı haraç, hayat pahalılığı ile elektrik ve su kesintilerine karşı ilçe esnafı, kepenk indirerek tepki gösterdi.

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki esnaf, daha önce de kepenk kapatarak terör örgütün bölge halkına karşı uygulamalarını protesto etmişti.

MUTABAKATLARA RAĞMEN BÖLGE ÖRGÜT İŞGALİNDE

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

MUTABAKATLARA RAĞMEN HALA MÜNBİÇ İŞGALDE

Washington yönetimi, taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de "Münbiç Yol Haritası"nda uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamamıştı. Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti.

Ancak ilçede işgalini sürdüren PKK/YPG, buradan Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hatlarına sızma girişimlerinin yanı sıra sivil yerleşimlere top ve roket saldırıları düzenliyor.