Avrupa'da Yaşamış Türkler Derneği'nden son günlerde gurbetçi kardeşlerimize yönelik uygunsuz beyanlarla ilgili basın açıklaması

Milli birlik ve bütünlüğe dair aidiyetlerini devam ettirme ve yeni nesillere aktarmak için senelik izinlerini mümkün olan imkanları dahilinde binlerce kilometrelik yol zahmeti ve ekonomik harcamalara rağmen öncelikli olarak Türkiye’de geçirmek, akrabalık, bayrak ve vatan toprağı bilincini korumak suretiyle ülkesine bağlılığını ve katkısını göstermektedir.

Bütün bu gayret ve samimiyetine karşılık olarak son zamanlarda bazı siyasetçiler ve bir takım sosyal medya kullanıcılarının Gurbetçi kardeşlerimiz için sarf ettikleri söz ve yorumların maksadını aşan bir düzeye geldiği görülmektedir. Hem siyasetçilerimize hem de sosyal medyada kendi vatandaşlarına aşağılayıcı, ötekileştirici, dışlayıcı, tahkir edici manada sözlü ve yazılı beyanlar kullanmaları yakışmamakta ve kabul edilebilir bir düzeyde olmadığı görülmektedir.

64 Yıldan bugüne kadar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkelerde en güzel şekilde milletimizi temsil etmiş, kültürümüzü tanıtmış, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru konusunda tarafını belli ederek kazançlarını da ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak için kullanmaktan geri durmamıştır.

AYTÜRK (Avrupa'da Yaşamış Türkler Derneği) olarak kimi siyasi ve milletvekillerinin, kimi sosyal medya kullanıcıların sadece yurt dışında yaşayan insanlarımıza yönelik değil hiç bir vatandaşımıza; edebe, ahlaka, nezakete uymayan bu tarz söylemlerini toplumun birliği, beraberliği ve ahlaki açısından uygun bulmadığımızı, ilgili söz ve beyan sahiplerini şiddetle kınadığımızı, vatandaşlarımızın hem ülkemizde hem de yurt dışında gerekli olan sosyal ve insani hak ve taleplerini ilgi mercilere iletme de hasbi olarak faaliyetlerimize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Cemal BOLAT

Dernek Başkanı