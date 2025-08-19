Cankurtaranlar canlarını hiçe saydılar! Denizde ölüm kalım mücadelesi anbean görüntülendi
Güncelleme:
Hatay'da serinlemek için denize giren ancak dalgaların şiddetlenmesiyle boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahsın kurtarılma anları kameraya yansıdı. Cankurtaranların dalgaların arasına atladıkları anlar takdir toplarken, kurtarılan iki kişiden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen yabancı uyruklu 2 şahıs, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi.
Bir süre sonra kadın ve erkek şahıs, rip akıntısına kapıldı.
Denizde 2 şahsın çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.
Boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahsın akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan şahıslara ilk müdahale sahilde yapıldı.
Ardından hastaneye sevk edilen şahıslardan erkek olanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı