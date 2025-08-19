Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cankurtaranlar canlarını hiçe saydılar! Denizde ölüm kalım mücadelesi anbean görüntülendi

Cankurtaranlar canlarını hiçe saydılar! Denizde ölüm kalım mücadelesi anbean görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay, Boğulma, Kurtarma, Cankurtaran, Deniz, Samandağ, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da serinlemek için denize giren ancak dalgaların şiddetlenmesiyle boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahsın kurtarılma anları kameraya yansıdı. Cankurtaranların dalgaların arasına atladıkları anlar takdir toplarken, kurtarılan iki kişiden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen yabancı uyruklu 2 şahıs, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra kadın ve erkek şahıs, rip akıntısına kapıldı.

Denizde 2 şahsın çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.

Boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahsın akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan şahıslara ilk müdahale sahilde yapıldı.

Cankurtaranlar canlarını hiçe saydılar! Denizde ölüm kalım mücadelesi anbean görüntülendi - 1. Resim

Ardından hastaneye sevk edilen şahıslardan erkek olanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos mavi ve kırmızı takım belli olduKömür taşıyan kargo gemisinde korkunç patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarladan çıkan kafatası ve kemikler çiftçiyi şoka uğrattı! Düzce'deki esrarengiz olayın sırrı çözüldü - GündemTarladan çıkan kafatası ve kemikler çiftçiyi şoka uğrattı! Düzce'deki esrarengiz olayın sırrı çözüldüKahreden görüntü! 15 bin dönüm alan griye döndü - Gündem15 bin dönüm alan yeşilden griye döndüKılıçdaroğlu'ndan bomba sözler! Ne İmamoğlu ne Yavaş... "CHP artık yeni bir aday belirlemeli" - GündemNe İmamoğlu ne Yavaş... "Yeni aday belirlemeli"Okul hazırlığı kabusa döndü! 90 liralık ürüne 649 TL etiketi... Fiyat farklarına şaşırmayan kalmadı - GündemKabus başladı! 90 liralık ürüne 649 TL etiketi...İki kadın bir adam sokak ortasında birbirine girdi! Kuşadası'nda ilginç kavga kameraya yansıdı - Gündemİki kadın bir adam sokak ortasında birbirine girdi! Kuşadası'nda ilginç kavga kameraya yansıdıAraç sahipleri dikkat: 3 Bakanlık devreye girdi... Resmen yayımlandı, artık zorunlu olacak! - GündemResmen yayımlandı, artık zorunlu olacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...