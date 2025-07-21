Hiç beklemediği anda rip akıntısına kapıldı, bütün plaj harekete geçti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren yabancı uyruklu bir kişi rip akıntısına yenik düştü. Boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansırken cankurtaran tarafından kurtarıldığı anlarda bütün plaj ayağa kalktı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay'da serinlemek için yabancı uyruklu şahıs, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra şahıs, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı.

Durumu fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.

HASTANEYE SEVKEDİLDİ

Boğulma tehlikesi yaşayan yabancı uyruklu şahsın, akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı.

İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan şahsa ilk müdahale sahilde yapıldı.

Ardından hastaneye sevk edilen şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

RİP AKINTISI

Denizde iki farklı faktörün birlikte etkisiyle rip akıntısı oluşur. Bunlardan birincisi kıyının arazi yapısı, ikincisi ise rüzgarlı hava şartlarına bağlı olarak oluşan sık dalgalardır.

Açık denizde birbirine paralel olarak ilerleyen dalgalar kıyıdaki kayalıklara ya da mendireklere çarptıklarında hareket düzenleri bozulur ve ileri doğru savrulan sular kıyıya yığılmaya başlar. Kıyıya yığılan sular, yer çekiminin kontrolünde kıyıya doğru ilerleyen dalgaları kesecek miktara ulaşınca, kıyının en alçak kesiminden ya da ön kıyı setlerindeki yarıklardan açığa doğru dönerek rip akıntılarını oluştururlar.

Uzmanlar rip akıntısıyla karşı karşıya kalanlara şunları tavsiye ediyor: