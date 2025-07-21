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Hiç beklemediği anda rip akıntısına kapıldı, bütün plaj harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yabancı Uyruklu, Boğulma, Rip Akıntısı, Kurtarma, Cankurtaran, Hatay, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren yabancı uyruklu bir kişi rip akıntısına yenik düştü. Boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansırken cankurtaran tarafından kurtarıldığı anlarda bütün plaj ayağa kalktı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay'da serinlemek için yabancı uyruklu şahıs, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra şahıs, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı.

Durumu fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.

Hiç beklemediği anda rip akıntısına kapıldı, bütün plaj harekete geçti - 1. Resim

HASTANEYE SEVKEDİLDİ

Boğulma tehlikesi yaşayan yabancı uyruklu şahsın, akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı.

İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan şahsa ilk müdahale sahilde yapıldı.

Ardından hastaneye sevk edilen şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Hiç beklemediği anda rip akıntısına kapıldı, bütün plaj harekete geçti - 2. Resim

RİP AKINTISI 

Denizde iki farklı faktörün birlikte etkisiyle rip akıntısı oluşur. Bunlardan birincisi kıyının arazi yapısı, ikincisi ise rüzgarlı hava şartlarına bağlı olarak oluşan sık dalgalardır.

Açık denizde birbirine paralel olarak ilerleyen dalgalar kıyıdaki kayalıklara ya da mendireklere çarptıklarında hareket düzenleri bozulur ve ileri doğru savrulan sular kıyıya yığılmaya başlar. Kıyıya yığılan sular, yer çekiminin kontrolünde kıyıya doğru ilerleyen dalgaları kesecek miktara ulaşınca, kıyının en alçak kesiminden ya da ön kıyı setlerindeki yarıklardan açığa doğru dönerek rip akıntılarını oluştururlar.

Uzmanlar rip akıntısıyla karşı karşıya kalanlara şunları tavsiye ediyor:

"Burada son derece basit ve uygulanabilir bir önerimiz var. Akıntıya kapılanlar sakin olmalı, su üstünde kalmalı ve mümkünse karaya doğru değil, yanlara doğru yüzmelidir. Akıntı 2-3 dakika sonra son bulacağından, yüzücü karaya doğru güvenle yüzebilecektir. Ayrıca, kıyıdaki kişilerden yardım isteyebilir ya da durumu fark eden cankurtaranlar ve diğer yüzücüler kendisine yardım edebilir."

Hiç beklemediği anda rip akıntısına kapıldı, bütün plaj harekete geçti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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