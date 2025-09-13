Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! İşte cenaze programı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Kılıç'ın vefat haberini Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum" ifadesini kullandı.

Hamdi Kılıç, Başkan Erdoğan'ın metin yazarı olarak da görev yapıyordu.

ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamdi Kılıç'ın vefatının ardından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Hamdi Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından taziye paylaşımında bulundu. Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, kıymetli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, başta muhterem ailesi olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımıza, mesai arkadaşlarına ve yol arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir paylaşım yaparak,"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. AK Partimize, Cumhurbaşkanımıza ve davamıza sadakati, engin tecrübesi ve dava adamı kimliğiyle her zaman örnek olmuştur. Yüce Rabbim mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.

Bakanlardan peş peşe gelen paylaşımlar şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, değerli dava ve yol arkadaşımız Hamdi Kılıç’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Devletimize ve milletimize büyük hizmetlerde bulunmuş, kalemi ve fikirleriyle örnek olmuş Kılıç’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

EYYÜP KADİR İNAN'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İnan paylaşımında, ''Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk’ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecektir. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.

HAMDİ KILIÇ KİMDİR?

2007'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin de başında bulunuyordu.

Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yapan Hamdi Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile de çalıştı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde "Siyasal İletişim" dersleri verdi.