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    Dolandırılmaya doymadık!

    En fazla dolandırıcılık internet üzerinden yapılıyor. Dolandırılanların sadece üçte biri kolluk kuvvetlerine başvuruyor. Kadınlar dolandırıcısını bulmada erkeklerden daha fazla çaba sarf ediyor.

    Dolandırılmaya doymadık!
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye’de dolandırıcılık olaylarının toplumsal ve bireysel etkilerini değerlendirmek maksadıyla yapılan bir araştırmanın açıklanan ön sonuçları dolandırıcıların vurguna, vatandaşın da kanmaya doymadığını bir defa daha gösterdi. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz ve Sosyolog Kadir Gürtan tarafından yürütülen “Dolandırıcılığın Toplumsal ve Bireysel Yansımaları” adlı araştırma dâhilinde İstanbul’da ikamet eden 306 dolandırıcılık mağduruyla yapılan görüşmelerle gerçekleştirildi. 

    ÇARPICI ARAŞTIRMA 

    Araştırmaya katılanların yüzde 37’si internet dolandırıcılığına maruz kaldığını, yüzde 15’i yüz yüze alışveriş sırasında gerçekdışı bilgilerle kandırıldığını, yüzde 10’u ise telefonla dolandırıldığını belirtirken “dolandıranı bulmaya çalışmak” konusunda kadınların yüzde 22’si dolandırıcıyı bulmaya erkeklere göre daha fazla çaba gösteriyor. 

    GÜVEN KAYBINA UĞRATIYOR

    Dolandırıcılık mağdurlarının davranışlarını da inceleyen araştırmaya göre dolandırılmanın ardından mağdurların yüzde 64’ü suçluluk hissediyor. Mağdurların yüzde 72’si güven kaybına uğradıklarını belirtiyor. Dolandırıldığını arkadaşı ile paylaştığını belirtenlerin oranı ise erkeklerde daha fazla. Kadınlar ise olayın peşine düşüyor. Dolandırıcılık mağdurlarının sadece üçte biri ise dolandırıldıklarını kolluk kuvvetlerine ve resmî makamlara bildirdiğini ifade ediyor. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Dolandırıcı
    Haberler > Gündem > Dolandırılmaya doymadık!
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