Dolandırılmaya doymadık!

5 Ocak 2024 07:26 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 07:31

Türkiye’de dolandırıcılık olaylarının toplumsal ve bireysel etkilerini değerlendirmek maksadıyla yapılan bir araştırmanın açıklanan ön sonuçları dolandırıcıların vurguna, vatandaşın da kanmaya doymadığını bir defa daha gösterdi. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz ve Sosyolog Kadir Gürtan tarafından yürütülen “Dolandırıcılığın Toplumsal ve Bireysel Yansımaları” adlı araştırma dâhilinde İstanbul’da ikamet eden 306 dolandırıcılık mağduruyla yapılan görüşmelerle gerçekleştirildi.

ÇARPICI ARAŞTIRMA

Araştırmaya katılanların yüzde 37’si internet dolandırıcılığına maruz kaldığını, yüzde 15’i yüz yüze alışveriş sırasında gerçekdışı bilgilerle kandırıldığını, yüzde 10’u ise telefonla dolandırıldığını belirtirken “dolandıranı bulmaya çalışmak” konusunda kadınların yüzde 22’si dolandırıcıyı bulmaya erkeklere göre daha fazla çaba gösteriyor.

GÜVEN KAYBINA UĞRATIYOR

Dolandırıcılık mağdurlarının davranışlarını da inceleyen araştırmaya göre dolandırılmanın ardından mağdurların yüzde 64’ü suçluluk hissediyor. Mağdurların yüzde 72’si güven kaybına uğradıklarını belirtiyor. Dolandırıldığını arkadaşı ile paylaştığını belirtenlerin oranı ise erkeklerde daha fazla. Kadınlar ise olayın peşine düşüyor. Dolandırıcılık mağdurlarının sadece üçte biri ise dolandırıldıklarını kolluk kuvvetlerine ve resmî makamlara bildirdiğini ifade ediyor.