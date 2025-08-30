Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'İnat Box' indirenler kabusu yaşadı! Hesaplara sızdılar, 14 milyon liralık vurgun yaptılar

'İnat Box' indirenler kabusu yaşadı! Hesaplara sızdılar, 14 milyon liralık vurgun yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;İnat Box&#039; indirenler kabusu yaşadı! Hesaplara sızdılar, 14 milyon liralık vurgun yaptılar
Vurgun, Dolandırıcılık, Siber Suç, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakaları yasa dışı yayınlayan 'İnat Box' uygulamasını indiren 46 kişi hayatının şokunu yaşadı. Şahısların hesaplarına sızan bir grup, 14 milyon 714 bin liralık vurgun yaptı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı, bunlardan 27'si tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına ve televizyonlara indirilerek ücret karşılığında dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı belirlendi.

46 KİŞİDEN 14 MİLYON LİRA ÇALDILAR

Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yaparak girdikleri belirlendi. 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındı.

43 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemeler sonucunda 75 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı.

27'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemede 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hakkari-Van karayolunda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var15 gün önce Arnavutköy’de kaybolmuştu… Yusuf Bayraktar’dan acı haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sabiha Gökçen'de alarm! Operasyonlar durduruldu, acil iniş yapıldı - GündemSabiha Gökçen'de kısa süreli alarm!Ömer Çelik'ten ABD'nin 'Filistin' kararına tepki! "BM’yi anlamsız kılma çabası..." - GündemÖmer Çelik'ten ABD'nin 'Filistin' kararına tepkiKazakistan Büyükelçisi Sapiyev ve Başkonsolos Amankul İstanbul'da basınla buluştu - GündemKazakistan Büyükelçisi Sapiyev ve Başkonsolos Amankul İstanbul'da basınla buluştuBalkona iç çamaşırıyla çıktı! "Mahalle erkek görsün" diyerek etrafa ateş açtı - Gündem"Mahalle erkek görsün" diyerek ateş açtıCanlı yayında bomba kulis! Veli Ağbaba isim verdi: İmamoğlu'ndan sonra en güçlü adayımız o! - Gündem"İmamoğlu'ndan sonra en güçlü adayımız o!"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de dikkat çeken mesaj: 100 yıl sonra da sinsi hesaplar peşindeler - Gündem"100 yıl sonra da boş durmuyorlar"
Sonraki Haber Yükleniyor...