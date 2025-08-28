Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İş dünyasının tanınan ailesinden acı haber! Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti

İş dünyasının tanınan ailesinden acı haber! Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti

Türk iş insanı Hasan Akçakayalıoğlu ve eşi Zeynep Akçakayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu vefat etti. 19 yaşındaki genç kızın ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ve Ekspo Faktoring’in kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi olan Zeynep Akçakayalıoğlu ile eşi Hakan Kayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti. 

Hasan Akçakayalıoğlu - Zeynep Akçakayalıoğlu

AİLESİ VE DOSTLARI VEFATIYLA SARSILDI

ABD’nin Miami şehrinde yaşayan Defne Akçakayalıoğlu’nun ölümü, ailesi ve dostlarını derinden sarstı. Chicago Üniversitesi’nde bilişsel bilimler alanında eğitim gören Akçakayalıoğlu, yakın zamanda Miller Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına başlamıştı.

“MELEK GİBİYDİ”

Yardımsever kişiliğiyle tanınan Defne Akçakayalıoğlu için sevenleri, “Melek gibiydi, şimdi meleklerin arasındadır” yorumunda bulundu. 

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU’NUN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan genç kadının cenazesinin bugün ABD’den İstanbul’a getirileceği belirtildi. Cenaze töreni 29 Ağustos Cuma günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazı sonrasında gerçekleştirilecek ve defnedileceği yer Ulus Mezarlığı olacak. Akşam saat 19:00’da Beykoz’da dua programı düzenlenecek.

ACILI AİLEDEN VEFAT İLANI

Defne Akçakayalıoğlu'nun vefatı nedeniyle ailesi adına verilen ilanda şu ifadeler yer aldı:

"ACI KAYBIMIZ

Ailemizin kıymetlisi, Canımız Defne'miz

Zeynep & Hasan Akçakayalıoğlu'nun biricik kızı, Melis Akçakayalıoğlu & Nazlı ve Raşit Müftüoğlu'nun can kardeşi Semra & Gürbüz Tümay'ın değerli torunu Melisa Müftüoğlu'nun biricik teyzesi

Murat Tümay, Banu Vargi, Efe Akçakayalıoğlu'nun yeğeni Ela Tümay & Emirhan Tümay'ın sevgili kuzeni

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU'nu

zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Seni sonsuza kadar kalbimizde yaşatacağız Defne'miz.

AİLESİ"

Defne Akçakayalıoğlu’nun ölüm sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

