Kaldırımda yürüyen 2 gencin ölümüne sebep olmuştu! Sanığın ifadesi ortaya çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü Mehmet Can Dandin, kaldırımda yürüyen 2 gence çarparak hayattan kopardı. Savcılıkta ifadeye veren sanığın ifadesi ortaya çıktı. Alkollü olduğunu inkar eden Dandin, "Kaldırıma çıkarak çarptım, araç kiralık olduğu için de kaçtık" dedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafiğe çıkan 25 yaşındaki Mehmet Can Dandin, iddialara göre alkollüyken kullandığı otomobille hız sınırını aşıp kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Umut Can (24) ile matematik öğretmeni Ekin Sert'e (31) çarparak ölümlerine neden oldu. Dandin, kazadan 3 ay sonra tahliye edilmişti. Dandin, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. İHA muhabiri şüpheli Dandin’in savcılıkta verdiği ifadeye ulaştı.

"KALDIRIMA ÇIKARAK ÇARPTIM"

Olay günü alkollü olmadığını iddia eden Dandin, “Araç kullandığım için ağzıma alkol sürmedim. Arkadaşlarım alkol aldı. Onları eve götürmek için yola çıktık. Aracı ben kullanıyordum. Arada hız sınırlarını aştığım oluyordu ama kesinlikle alkollü değildim. Çevre yolu köprüsünün altından geçtiğimiz esnada bir anda direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Viraj keskin olduğu için virajı alamadım, kaldırıma çıkarak çarptım. Duvara çarpıp tekrar yola düştüğümüzü düşündüm. Araç kiralık olduğu için kaçtık” dedi.

EVE GİTTİĞİMİZDE DİĞER ÇOCUĞUN DA VEFAT ETTİĞİNİ DUYDUM'

Araçta arkadaşının poşet unutması üzerine geri döndüğünü söyleyen Dandin, “Arkadaşım arabanın bagajından poşet alarak geri geldi. Geldiğinde ‘Abi duvara vurmamışsın iki kişiye vurmuşsun birisi de ölmüş’ dedi. Bunu duyunca şoka girdim. Eve gittiğimizde diğer çocuğun da vefat ettiğini duydum. Ardından teslim oldum” ifadelerine yer verdi.

Sanık Mehmet Can Dandin’in avukatı Tanser Baran Tansu olaya ilişkin hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Basında yer alan haberlere dikkat çeken avukat Tansu şu ifadelere yer verdi:

“Basında son zamanlarda sıklıkla yer almaya başlayan, dosyanın esasını etkileyen ve yargılama merci üzerinde baskı oluşmasına sebebiyet veren birkaç husustan bahsetmek istiyoruz. Müvekkil olay anında alkollü değildir. Dosyada alkollü olduğunu kanıtlar somut bir delil bulunmamaktadır. Müvekkil bir lideri veya üyesi olduğu bir örgüt bulunmamaktadır. 2023 yılında örgüt dosyasından takipsizlik almıştır. Basında yer alan işkence görüntülerindeki şahıs müvekkil değildir. Tarafımızca bu zamana kadar yalnızca ilgili haberlere karşı erişim engeli alınmakla yetinilmiş fakat gelinen noktada kamuoyu yanlış bilgilendirildikçe müvekkile karşı bir linç topluluğu oluşmuştur.”

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara’nın Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde 26 Şubat tarihinde Mehmet Can Dandin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen üniversite 2'nci sınıf öğrencisi Umut Can ve matematik öğretmeni Ekin Sert'e çarptı. Can ve Sert, hayatını kaybederken sürücü Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı olay yerinden kaçtı. Hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometreyle gittiği, kavşakta ışık ihlali yaptığı anlaşılan Dandin olaydan 2 gün sonra güvenlik ekiplerine teslim oldu. Dandin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken 3 arkadaşı ise serbest bırakılmıştı.

Ardından başsavcılık tarafından Dandin hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanırken, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip, dava açıldı.