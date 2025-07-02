Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Devletin ekipman eksikliği var' denmişti! Türkiye'nin yangınlarla mücadelesinde net cevap

'Devletin ekipman eksikliği var' denmişti! Türkiye'nin yangınlarla mücadelesinde net cevap

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye, Yangın, Dezenformasyon, Yardım, Tahliye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de ekipler, ülkenin dört bir yanında baş gösteren yangınlara müdahale ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "orman yangınlarına müdahalede devletin ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığı" iddialarını yalanladı.

Ülkenin birçok yerinde baş gösteren orman yangınlarına müdahaleler tüm hızıyla sürüyor. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu yangınlarla ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi.

'Devletin ekipman eksikliği var' denmişti! Türkiye'nin yangınlarla mücadelesinde net cevap - 1. Resim

DMM'DEN "YANGINLARA MÜDAHALE YETERSİZ" İDDİALARINA CEVAP

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dönemde Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla ilgili devletin ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığı yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.

'Devletin ekipman eksikliği var' denmişti! Türkiye'nin yangınlarla mücadelesinde net cevap - 2. Resim

KESİNTİSİZ DESTEK VERİLİYOR

Devletin, orman yangınlarına karşı mücadelesini, tüm kamu kurumlarının eşgüdümüyle, etkin ve kapsamlı şekilde sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, bu çerçevede vatandaşların güvenliğini önceleyen kapsamlı bir müdahale yürütülerek, vatandaşlara kesintisiz destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarının süren orman yangınlarına havadan ve karadan, çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, su tankeri, iş makinesi ve yüzlerce personelle aralıksız müdahale ettiği anımsatılarak, şu ifadeler yer aldı:

Yangın tehdidi altındaki yerleşim yerlerinden vatandaşlarımız, güvenli bölgelere tahliye edilmekte, yangınlardan doğrudan etkilenen vatandaşlarımıza sağlık müdahaleleri ivedilikle yapılmaktadır.

Türk Kızılay ve ilgili birimlerimiz aracılığıyla yangın bölgelerinde beslenme hizmeti sunmakta ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır. Hasar tespit çalışmaları hızla yapılmakta, yangından etkilenen bölgelere acil yardım kapsamında ödenek gönderilmektedir.

Tüm bu gerçekler, devletimizin sahada etkili ve hızlı bir kriz yönetimi ortaya koyduğunu göstermektedir. Ormanlarımızın korunmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İngiliz sömürgeciliğinin karakutusu açıldı! Soykırım raporu korkunç
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Fidan Hamas heyeti ile görüştü - GündemBakan Fidan Hamas heyeti ile görüştüPKK ne zaman silah bırakacak? Cevdet Yılmaz açıkladı, tarih netleşiyor - GündemPKK ne zaman silah bırakacak?Ankara'ya acil iniş! BAE uçağı acil durum ilan etti - GündemAnkara'ya acil iniş! Acil durum ilan ettilerBayburt-Erzurum sınırında uçak düştü! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - GündemBayburt-Erzurum sınırında uçak düştü!"Yenidoğan çetesi" davasında flaş tahliye! Mahkeme kararını verdi - Gündem"Yenidoğan çetesi" davasında flaş tahliye!Marmara'daki sarsıntılar sonrası korkutan açıklama! "7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli var" - Gündem"7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli var"
Sonraki Haber Yükleniyor...