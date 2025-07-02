'Devletin ekipman eksikliği var' denmişti! Türkiye'nin yangınlarla mücadelesinde net cevap

Türkiye'de ekipler, ülkenin dört bir yanında baş gösteren yangınlara müdahale ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "orman yangınlarına müdahalede devletin ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığı" iddialarını yalanladı.

Ülkenin birçok yerinde baş gösteren orman yangınlarına müdahaleler tüm hızıyla sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu yangınlarla ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi.

DMM'DEN "YANGINLARA MÜDAHALE YETERSİZ" İDDİALARINA CEVAP

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dönemde Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla ilgili devletin ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığı yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.

KESİNTİSİZ DESTEK VERİLİYOR

Devletin, orman yangınlarına karşı mücadelesini, tüm kamu kurumlarının eşgüdümüyle, etkin ve kapsamlı şekilde sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, bu çerçevede vatandaşların güvenliğini önceleyen kapsamlı bir müdahale yürütülerek, vatandaşlara kesintisiz destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarının süren orman yangınlarına havadan ve karadan, çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, su tankeri, iş makinesi ve yüzlerce personelle aralıksız müdahale ettiği anımsatılarak, şu ifadeler yer aldı: