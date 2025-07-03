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Bayburt uçak kazasında ölen var mı, uçak neden düştü? M20J tipi uçak kaza kırıma uğradı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayburt uçak kazasında ölen var mı, uçak neden düştü? M20J tipi uçak kaza kırıma uğradı!
Uçak Kazası, Bayburt, Erzurum, Suudi Arabistan, Araştırma, Kurtarma, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayburt ve Erzurum sınır hattında meydana gelen uçak kazası bölge halkını ve tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Özel bir M20J model uçağın dağlık araziye çarpması sonucu meydana gelen kazada, içinde bulunan üç kişi için yoğun bir arama kurtarma faaliyeti sürdürülüyor. Bayburt uçak kazasında ölen var mı, uçak neden düştü soruları ise kamuoyunun gündemine düştü.

Uçağın Suudi Arabistan’a ait olduğu bilgisi paylaşılırken, kaza sonrası pilot ve beraberindekilerin sağlık durumu yakından takip ediliyor. Peki, Bayburt uçak kazasında ölen var mı, uçak neden düştü?

Bayburt-Erzurum uçak kazasında ölen var mı, uçak neden düştü? M20J tipi uçak kaza kırıma uğradı! - 1. Resim

BAYBURT UÇAK KAZASINDA ÖLEN VAR MI?

Bayburt ile Erzurum sınırında yaşanan uçak kazasında, içinde üç kişinin bulunduğu M20J tipi özel jet dağa çarparak düştü. Kazada pilot Mehmet Demirci ve eşi ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Resmi makamlardan yapılan açıklamalarda, kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin olup olmadığına dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler yolculara ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

Şu ana kadar açıklanan verilere göre, pilot ve eşinin hayatta olduğu ve ağır yaralı olarak tedavi altına alındığı belirtiliyor.

Bayburt-Erzurum uçak kazasında ölen var mı, uçak neden düştü? M20J tipi uçak kaza kırıma uğradı! - 2. Resim

BAYBURT'TA UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Uçağın düşüş sebebi ve kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uçağın Suudi Arabistan menşeli olduğu, pilotun dünya turu kapsamında uçuşu gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bayburt-Erzurum sınırındaki dağlık ve zorlu arazi şartlarının uçağın düşmesine neden olabileceği tahmin ediliyor. Kazanın teknik ya da meteorolojik sebeplerle meydana gelip gelmediği konusunda incelemeler sürüyor.

Pilotun kaza anında kuleye yardım talebinde bulunduğu bilgisi de aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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