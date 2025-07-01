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ABD’de bir uçak kazası daha! Havalandıktan dakikalar sonra düştü, çok sayıda ölü var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD, Ohio, Uçak Kazası, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD’de uçak kazası kabusu sürüyor! Ohio’da havalanan küçük uçak dakikalar içinde yere çakıldı, 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşanan uçak kazası can aldı. Kalkıştan kısa süre sonra düşen küçük uçakta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

DAKİKALAR SONRA DÜŞTÜ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Cessna 441" tipi uçağın Youngstown-Warren Havaalanı'ndan havalandıktan yalnızca birkaç dakika sonra düştüğünü açıkladı.

Kazadan kurtulan olmadığını belirten yetkililer, uçağın içindeki 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD’de bir uçak kazası daha! Havalandıktan dakikalar sonra düştü, çok sayıda ölü var - 1. Resim

KİMLİKLER AÇIKLANMADI

Kazaya dair detaylı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Ölenlerin isimleri henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Yetkililer, "Kazanın yaşandığı noktanın çevresinde üç ev bulunuyordu. Uçağın yerleşim yerine düşmemesi, daha büyük bir felaketi önledi" bilgisini paylaştı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazanın nedeni konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Yerel yetkililer, bölgedeki uçuş güvenliği önlemlerinin yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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