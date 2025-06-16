ABD uçak üstüne uçak kaldırdı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Gece yarısı başlayan hareketlilik, gökyüzünü savaş alarmına çevirdi. ABD ordusuna ait onlarca askeri uçak, art arda havalanarak Atlantik yönüne ilerledi.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 30'dan fazla yakıt ikmal uçağı, 15 Haziran gecesi ABD’nin çeşitli üslerinden kalkarak Avrupa’ya doğru yöneldi. KC-135 ve KC-46 tipi tankerlerden oluşan filo, Atlantik üzerinde görülürken, bu büyüklükteki bir hava hareketliliği “benzeri görülmemiş” olarak nitelendirildi.

Yetkililer, şu ana kadar 17 KC-135 ve 4 KC-46 tankerinin havalandığını, daha fazlasının da kalkış için hazırlandığını açıkladı.

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PENTAGON SESSİZ, SENARYOLAR YÜKSEK İRTİFADA

ABD Savunma Bakanlığı, bu uçuşların NATO tatbikatlarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Ancak bölgedeki gerilim dikkate alındığında, operasyonun asıl amacı hakkında farklı senaryolar gündeme geldi.

Bazı kaynaklar, tanker uçaklarının İsrail ile İran arasında yaşanan gerilime yönelik muhtemel bir destek faaliyeti kapsamında konumlandığını iddia etti. ABD ise İsrail’in İran’daki hedeflerine yönelik saldırılarına herhangi bir askeri destek sağlamadığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki elçiliklerine gönderdiği talimatta, “Washington, İsrail’in İran’a yönelik tek taraflı operasyonlarına müdahil değildir. Yakıt ikmali de dâhil olmak üzere hiçbir destek verilmemiştir.” ifadelerine yer verdi.

İRAN'DAN SUÇLAMA: "ABD DE SORUMLU"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin dolaylı da olsa saldırılarda rolü olduğunu iddia etti. Arakçi, “Washington bu saldırıların ortağıdır ve sonuçlarından sorumludur.” dedi.

NATO TATBİKATI MI?

Yetkililer, bu olağanüstü hareketliliğin NATO’nun Trident Juncture gibi büyük çaplı tatbikatlarıyla bağlantılı olmadığını net şekilde ifade etti. Zira 2018 yılında yapılan aynı isimli NATO tatbikatında ABD yalnızca 6 ila 8 tanker göndermişti. Üstelik bu uçaklar doğrudan ABD’den değil, İngiltere ve Almanya’daki üslerden havalanmıştı. Şimdi ise sadece iki gün içinde 30’dan fazla uçağın ABD’den kalkması, tüm senaryoları yeniden gündeme taşıdı.

F-16'LAR VE YAKIT SORUNU

Askerî uzmanlara göre, İsrail’in elindeki F-16 savaş uçaklarının İran’daki uzak hedeflere ulaşması için havada yakıt ikmaline ihtiyaç duyuluyor. F-15’ler menzil açısından daha avantajlı olsa da, geniş çaplı operasyonlarda tanker desteği kritik rol oynuyor. Özellikle uzun menzilli seyir füzeleri ve balistik füze taşıyan uçaklar için bu destek hayati önem taşıyor.

ABD'nin F-35 savaş uçaklarının da İran gibi uzak hedeflerde etkin görev yapabilmesi için tanker uçaklara bağlı olduğu, bu nedenle Avrupa’ya yönlendirilen tankerlerin Orta Doğu’ya uzanabilecek operasyon zincirinin parçası olabileceği değerlendiriliyor.

HEDEF İRAN MI?

Bazı analizlerde, bu uçakların Avrupa üzerinden Doğu Akdeniz veya Körfez bölgesine konuşlanabileceği, muhtemel bir ABD müdahalesi için hazırlık yapıldığı öne sürüldü. ABD’nin elinde, İran’ın Fordo’daki nükleer tesislerini dahi hedef alabilecek delici bombalar bulunduğu biliniyor.

RESMİ AÇIKLAMA: SADECE SAVUNMA DESTEĞİ

ABD, İsrail’e sadece hava savunma sistemleri ve füze önleme desteği sağladığını söylüyor. Bölgede THAAD sistemleri, AEGIS donanımları ve destroyerler konuşlandırılmış durumda. Bu ekipmanlar, İran’dan gelen saldırıları önlemeye yönelik savunma görevinde kullanılıyor.