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Antoine Makoumbou istatistikleri nasıl, piyasa değeri ne kadar? Samsunspor’a transfer oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antoine Makoumbou istatistikleri nasıl, piyasa değeri ne kadar? Samsunspor’a transfer oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Karadeniz temsilcisi, orta sahasını güçlendirmek adına İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Antoine Makoumbou istatistikleri nasıl, piyasa değeri ne kadar merakla araştırılmaya başlandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın da hazır bulunduğu törende resmi imzayı atan Antoine Makoumbou kırmızı-beyazlı formayı giydi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürk’lü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak'' ifadelerine yer verilirken, Kongolu futbolcuya başarı temennisi iletildi. Transferin ardından taraftarlar, Makoumbou’nun kariyeri ve performans detaylarını merak etmeye başladı. Antoine Makoumbou istatistikleri nasıl, piyasa değeri ne kadar?

Antoine Makoumbou istatistikleri nasıl, piyasa değeri ne kadar? Samsunspor’a transfer oldu! - 1. Resim

ANTOINE MAKOUMBOU İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Profesyonel kariyerine Fransa’da başlayan Makoumbou 2018 yılında Ajaccio B takımında kısa bir süre forma giydi. Ardından Almanya'nın Mainz 05 II ekibine transfer olan oyuncu 7 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

Slovenya'da Tabor Sezana ile 24 maça çıkan Makoumbou, ardından kiralık olarak gittiği Maribor'da 33 karşılaşmada süre aldı.

2022 yılında İtalyan ekibi Cagliari’de 101 resmi maça çıkan Makoumbou 2 gol attı. 2024/25 sezonunda ise Cagliari formasıyla toplam 34 karşılaşmada 3 asistle sezonu tamamladı.

Antoine Makoumbou istatistikleri nasıl, piyasa değeri ne kadar? Samsunspor’a transfer oldu! - 2. Resim

ANTOINE MAKOUMBOU PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Antoine Makoumbou'nun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro. Samsunspor’a transfer olan oyuncunun gelecek sezonki performansı ise büyük bir heyecanla bekleniyor. 

Antoine Makoumbou istatistikleri nasıl, piyasa değeri ne kadar? Samsunspor’a transfer oldu! - 3. Resim

ANTOINE MAKOUMBOU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Antoine Makoumbou 18 Temmuz 1998 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. 26 yaşında olan futbolcu Kongo asıllıdır.

Uluslararası kariyerine 2021 yılında başlayan Makoumbou kısa sürede Kongo A Milli Takımı’nda kalıcı hale geldi. Yeni sezonda Süper Lig’de Samsunspor formasıyla mücadele edecek olan Makoumbou’nun takıma katlıları merakla bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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