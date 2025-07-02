16 milyon dolarlık sessizlik! Paramount-Trump anlaşması rüşvet mi?

Paramount’un Trump ile 16 milyon dolarlık anlaşması, şirketin Skydance birleşmesi için hükümet onayı beklediği dönemde gerçekleşince rüşvet şüphesi doğdu. Senatör Elizabeth Warren, bu durumun soruşturulması gerektiğini belirtirken, CBS News’te üst düzey istifalar yaşandı.

ABD'li bir senatör, Paramount’un ABD Başkanı Donald Trump ile 16 milyon dolarlık anlaşmaya varmasının ardından şirkete yönelik rüşvet soruşturmasının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Paramount’un ana şirketi olduğu CBS News, Trump tarafından 2024 seçimlerindeki rakibi Kamala Harris ile yapılan bir röportajın "60 Minutes" programında yanıltıcı şekilde kurgulandığı iddiasıyla 20 milyar dolarlık dava ile karşı karşıya kalmıştı. CBS söz konusu davayı başta “tamamen asılsız” olarak nitelendirmişti.

Eleştirmenlere göre dava, Trump’ın basın özgürlüğüne karşı yürüttüğü daha geniş çaplı bir baskının parçası. Bu baskı kapsamında Trump, Associated Press'i Oval Ofis'e almamış ve medya kuruluşlarına karşı çeşitli davalar açmıştı.

RÜŞVET ŞÜPHESİ VE SKYDANCE ANLAŞMASI

Paramount, Trump’ın tepkisini yumuşatmak amacıyla davada arabuluculuk yoluna giderek, 8 milyar dolarlık Skydance birleşmesini sonuçlandırmaya çalıştı. Söz konusu birleşmenin yürürlüğe girmesi için federal hükümetin onayı gerekiyor.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, "Paramount, Trump yönetiminden milyar dolarlık birleşme için onay beklerken Trump’a karşı geri adım atıyorsa, bu açıkça bir rüşvet olabilir" dedi. Warren, Paramount’un Kongre soruşturmasına cevap ermediğini belirterek tam kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulundu.

Warren, Mayıs ayında Paramount Global Yönetim Kurulu Başkanı Shari Redstone’a gönderilen ve rüşvet şüphesi taşıyan sürece ilişkin bir mektubun altına imza atan üç senatörden biriydi. Ancak Kongre’nin her iki kanadında da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması, Demokratların soruşturma yürütme gücünü sınırlıyor.

CBS News Başkanı Wendy McMahon ve “60 Minutes” programının yapımcısı Bill Owens, Paramount’un Trump ile anlaşma sürecindeki tutumu nedeniyle istifa etmişti.

PARAMOUNT'TAN SAVUNMA: "YASAL MALİYETLERDEN KAÇINDIK"

Paramount, AFP’ye yaptığı açıklamada, 16 milyon dolarlık ödemenin Trump’ın ileride kuracağı başkanlık kütüphanesine bağışlanacağını ve Trump’a doğrudan ödeme yapılmayacağını belirtti. Şirket, bu anlaşmanın herhangi bir özür içermediğini de vurguladı.

Açıklamada, “Şirketler çoğu zaman yasal savunma maliyetlerinden, olumsuz hüküm riskinden ve iş operasyonlarını aksatacak uzun süren davalardan kaçınmak için dava süreçlerini anlaşma yoluyla sonlandırır,” ifadelerine yer verildi.

SANDERS: "PARAMOUNT TESLİM OLDU"

Demokrat Senatör Bernie Sanders da Warren’ın mektubuna imza atan isimlerdendi. Sanders, “Paramount’un Trump’a teslim olmasının nedeni açık,” diyerek, Redstone ailesinin Skydance birleşmesi gerçekleşirse 2,4 milyar dolar kazanacağına, bunun ise Trump yönetiminin onayına bağlı olduğuna dikkat çekti.

Trump’ın CBS’ye yönelik suçlamasında, Kamala Harris’in İsrail hakkında yaptığı açıklamaların iki farklı şekilde yayınlandığı ve bunun Harris’in seçim kampanyasına avantaj sağladığı öne sürülüyordu.

Hukuk uzmanlarına göre dava, CBS açısından kazanılması kolay bir süreç olacaktı; zira Harris röportajının düzenlenmemiş dökümünü kamuoyuyla paylaşmışlardı. Medya gözlemcileri ise Trump’ın sıklıkla düzenlenmiş röportajlara katıldığını ve bu düzenlemelerin zaman zaman kendi lehine yapıldığını hatırlattı.

BENZER ANLAŞMALAR ABC İLE DE YAPILDI

Disney'e ait ABC News de geçen yıl Trump ile benzer bir anlaşma yaparak başkanlık kütüphanesine bağışta bulunmuştu. O davada Trump, ABC sunucusu George Stephanopoulos’un kendisine iftira attığını öne sürmüştü. Stephanopoulos, Trump’ın cinsel saldırıdan sorumlu bulunduğunu söylemişti; oysa Trump sadece cinsel istismardan sorumlu tutulmuştu.

Columbia Üniversitesi Knight İlk Madde Enstitüsü Direktörü Jameel Jaffer, Paramount’un anlaşmasını “basın özgürlüğü adına üzücü bir gün” olarak niteledi. Jaffer, “Bu dava dayanaksızdı. ‘Anlaşma’ adı altında ödenen bedelin, Paramount’un gerçek yasal riskleriyle ilgisi yoktu. Şirket bu şantaj davasına karşı durmalıydı ve kazanırdı,” dedi.