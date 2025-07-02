Musk’tan Trump’a geri vites: Hakkını teslim etmek lazım

Elon Musk, Trump’ın Gazze’de 60 günlük ateşkes sağlandığını öne süren paylaşımını alıntılayarak eski başkana övgü dolu bir mesaj gönderdi.

ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de 60 günlük ateşkes sağlandığını iddia eden paylaşımını alıntılayarak Trump'a övgüde bulundu. Musk, Trump'ın küresel çatışmaları çözme çabalarına dikkat çekerek "Hakkını teslim etmek lazım" dedi.

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TRUMP'IN ATEŞKES PAYLAŞIMI SONRASI DESTEK MESAJI

Elon Musk, Trump'ın Truth Social hesabında İsrail'in Gazze'de 60 günlük bir ateşkesi kabul ettiğini ileri sürdüğü paylaşımı kendi hesabında paylaştı. Musk paylaşımında, "Dünya çapında birçok ciddi çatışmayı başarıyla çözdü. Hakkını teslim etmek lazım" ifadelerini kullandı.

SINIR DIŞI TEHDİDİNİN ARDINDAN GERİ VİTES

Musk'ın bu övgü dolu mesajı, Trump'ın kısa süre önce teknoloji patronunu hedef alarak sınır dışı etme imasında bulunmasının hemen ardından geldi. Trump, Musk'ın kendisini eleştirmesi üzerine, Tesla CEO'sunu "dükkânı kapatmak" ve "Güney Afrika'ya geri dönmek" ile tehdit etmişti.

MUSK: KAÇINACAĞIM

Trump'ın sınır dışı etme imasına cevap veren Musk daha önce "Bunu tırmandırmak çok cazip. Çok, çok cazip. Ancak şimdilik bundan kaçınacağım" açıklamasını yapmıştı.

ne olmuştu?

"BAŞLARINI UTANÇ İÇİNDE EĞMELİ"

Musk, federal borç tavanının artırılmasına yönelik yasa tasarısına sert tepki göstererek Kongre üyelerini eleştirdi. Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Borç tavanını tek partili bir ülkede yaşadığımız rekor beş trilyon dolar artıran bu tasarının çılgın harcamasıyla açık! Hükümet harcamalarını azaltma konusunda kampanya yürüten ve sonra tarihteki en büyük borç artışı için hemen oy kullanan her Kongre üyesi başlarını utanç içinde eğmeli" demişti.

Musk ayrıca "Ve bu dünyada yaptığım son şey olursa, gelecek yıl ön seçimlerini kaybedecekler" ifadelerini kullandı.