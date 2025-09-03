Meteoroloji tarih vererek uyardı: 40 ilde sağanak yağış
Türkiye sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre 40 ilde sağanak yağış etkili olacak. Perşembe günü 17, cuma günü 12, cumartesi günü 28, pazar günü 16 ve pazartesi günü 8 ilde sağanak yağış etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan raporu göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
PERŞEMBE GÜNÜ17 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
MGM, 4 Eylül Perşembe günü için Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin'e sağanak yağış uyarısında bulundu.
CUMA GÜNÜ 12 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
MGM, 5 Eylül Cuma günü için Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin'e sağanak yağış uyarısında bulundu.
CUMARTESİ GÜNÜ28 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
6 Eylül Cumartesi günü için 28 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars için sağanak yağış uyarışı yapıldı.
PAZAR GÜNÜ 16 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
MGM, Pazar günü için Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Trabzon, Bayburt, Rize, Erzurum, Kars, Artvin ve Ardahan'a sağanak yağış uyarısında bulundu.
PAZARTESİ GÜNÜ 8 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
8 Eylül Pazartesi günü için Erzincan, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Kars ve Ardahan'a sağanak yağış uyarısında bulunuldu.