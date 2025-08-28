Millet bahçelerinin altına sığınak inşa edilecek! 40 yıllık yönetmelik tamamen değişiyor

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Edinilen bilgilere göre başta millet bahçelerinin altı olmak üzere birçok alana sığınaklar inşa edilecek. Böylece hem şehir merkezlerinde vatandaşların kolayca ulaşabileceği güvenli alanlar oluşturulacak, hem de güncel standartlara uygun, modern bir altyapı sağlanacak. Bu konuda, yönetmelik güncellemesinde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Türkiye’de hâlen 1987 yılında yürürlüğe giren “Sığınak Yönetmeliği” geçerliliğini koruyor. Söz konusu yönetmelik, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu kılıyor. Mevcut yönetmelikte her türlü tesis ve binalarda kişi başına en az net bir metrekarelik sığınak yapılması, kişi adedinin her bir bağımsız bölüm için 4 kabul edildiği belirtiliyor.

Yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon ve hastane gibi kalıcı veya geçici konaklama amaçlı tesislerde onaylı mimari projesinde belirlenen yatak sayısının yüzde yirmi fazlası esas alınıyor.