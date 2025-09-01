Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine molotoflu saldırı!

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine molotoflu saldırı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla&#039;da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras&#039;ın evine molotoflu saldırı!
Muğla, Menteşe, Belediye Başkanı, Saldırı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir dairenin balkonuna molotofkokteyli atıldı. Saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde Gonca Köksal Aras’ın annesi ve dedesinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için harekete geçti.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak’ta bulunan Çardak Apartmanı’ndaki bir dairenin balkonuna molotofkokteyli atıldı.

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine molotoflu saldırı! - 1. Resim

EV BELEDİYE BAŞKANINA AİT ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde Gonca Köksal Aras’ın annesi ve dedesinin bulunduğu belirtildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras

BALKONDA YANGIN ÇIKTI

Görgü tanıklarının aktardığına göre, iki kişi bir taksiden inerek ellerindeki şişeleri dairenin balkonuna fırlattı. Balkonda çıkan küçük çaplı yangın, apartman sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olay yerinde kolonya şişeleri bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine molotoflu saldırı! - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Donald Trump günler sonra ortaya çıktı! Yorgun hali hastalık iddialarını gündeme getirdiKastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti! Damatların dansı düğüne damga vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti! Damatların dansı düğüne damga vurdu - GündemKastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti!"3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek" iddiası! DMM'den açıklama geldi  - Gündem"3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek" iddiasına yalanlamaİstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilere ulaşım müjdesi! İBB kararı iptal edildi - Gündem30 yaş üstü öğrencilere ulaşım müjdesi!Akın Gürlek’in evinin önünde 2 motosikletli şüpheli gözaltını alındı! 'Savcı geldi mi' diye sordular - GündemAkın Gürlek’in evinin önünde 2 gözaltı!Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'af' tartışmalarına son noktayı koydu: Herhangi bir çalışmamız söz konusu değil - Gündem'Af' tartışmalarına son noktayı koydu!22 turistik tesis için kapatma kararı! - Gündem22 turistik tesis için kapatma kararı!
Sonraki Haber Yükleniyor...