Trafikte korku dolu anlar! Önünü kesip küfrettiler, üstüne bir de dövdüler

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda iddiaya göre eşiyle birlikte yolculuk yapan yaşlı bir adam, aracıyla sinyal vermeden şerit değiştirdi.

KÜFÜR EDİP DÖVDÜLER

O sırada kör noktasında kalan motosikleti görmeyen adam, son anda kaza yapmaktan kurtuldu. Bu duruma öfkelenen motosikletli 2 genç, sürücüyü dakikalarca küfür ederek takip etti.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bir süre sonra motosiklet ile aracın önünü kesen gençler, küfürler savurarak sürücüyü darp etmek istedi. Yaşlı adamın aracından inmediğini gören gençler ise kaputa yumruk atarken, yaşanan o anları da saniye saniye kayıt altına aldı.