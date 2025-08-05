Türkiye’den kritik adım: Somali’ye uzay üssü yapıyoruz!

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye’nin uzaya açılan kapısı Somali’de aralanıyor. Üssün yapımı için yakın zamanda ihaleye çıkılması bekleniyor. Üs, uzay çalışmalarının yanı sıra uzun menzilli füzelerin test alanı da olacak. Savunma sanayiindeki tecrübelerini uzaya da taşımak isteyen Türkiye, Somali’de kuracağı üs için de ilk adımlarını attı.

Aralık 2024’te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un Mogadişu’da duyurduğu proje kapsamında, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde hayata geçirilecek tesisin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Uzay üssünün yapımı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılması bekleniyor. Sadece Türkiye’nin değil Afrika kıtasının da ilk uzay limanı olma özelliğini taşıyan Türk Uzay Üssü Projesi’nin inşaatına yakında başlanması ve projenin iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

900 KİLOMETREKARELİK ALAN TAHSİS EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Türk yetkililer ile Somali hükûmeti arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye’ye Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometrelik (900 kilometrekare) stratejik bir alan tahsis edildi. Ekvator çizgisine yakın bu konum, uzaya fırlatmalar için en ideal bölgelerden biri olarak gösteriliyor. Konumuyla daha az yakıtla ve daha fazla yükün uzaya taşınabileceği belirtilirken, projenin maliyetinin gelecek etaplarla birlikte 350 milyon doları bulması öngörülüyor. Ekvator bölgesine yakın olan Somali toprakları, dünyadan uzaya fırlatma yapmaya uygun noktalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye, kuracağı üsle küresel yarışta söz sahibi konuma ulaşacak.

UZUN MENZİLLİ FÜZE DENEMELERİ YAPILACAK

Türk uzay üssü sadece uzaya roketi fırlatma projeleri için değil uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak. Bu üste kurulacak roket fırlatma tesisi, Türkiye’nin uzun menzilli roket testleri için stratejik öneme sahip olacak. Hint Okyanusu’na bakan konumu sayesinde fırlatmalarda roket parçalarının yerleşim yerlerine ve komşu ülkelere düşme riski bulunmuyor. Bu çerçevede menzili 1.000 kilometreyi aşan uzun menzilli füzelerin ateşlemesi Hint Okyanusu’na doğru yapılması planlanıyor.

Türkiye’nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi TAYFUN’un test atışı Rize’den gerçekleştiriliyor. Etkili menzili 280 kilometre, azami menzili ise 800 kilometre olarak belirlenen TAYFUN’un ilk atışında 561 kilometre menzil elde ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 800 kilometre menzilli füze stokunun arttırılacağını ve 2000 kilometre menzilli füze geliştirme çalışmalarının ise hızlandırılacağı bilgisini paylaşmıştı. Türkiye’nin daha uzun menzile sahip füze denemelerinde Somali’deki üssün kullanılması planlanıyor.