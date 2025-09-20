Yol verme tartışmasında çılgına döndü! "Eşimin yanında bir şeyler çıkarıyor"

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dün öğle saatlerinde iddiaya göre iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ARACIN CAMINA VURDU

Tartışma kısa sürede büyüdü. Kornaya basan sürücüye sinirlenen diğer sürücü, aracından inerek elindeki uzun plastik cisimle otomobile vurdu. Eşinin çığlıklarına rağmen cep telefonunu çıkaran sürücü ise o anları kayda alırken, "Eşimin yanında bir şey çıkarıyor. Abi iki kere kornaya bastım. Ben senin hastan olduğunu nerden bileyim" dedi.

POLİS EKİPLERİ AYIRDI

Araya girenler ise hastası olduğu iddia edilen sürücünün haklı olduğunu savundu. Cadde üzerinde bulunan karakoldaki polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polislerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.