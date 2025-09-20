Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yol verme tartışmasında çılgına döndü! "Eşimin yanında bir şeyler çıkarıyor"

Yol verme tartışmasında çılgına döndü! "Eşimin yanında bir şeyler çıkarıyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Kornaya basan sürücüye sinirlenen kişi, şahsın aracına saldırdı. O anlar kayıt altına alınırken polis ekipleri araya girdi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dün öğle saatlerinde iddiaya göre iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ARACIN CAMINA VURDU

Tartışma kısa sürede büyüdü. Kornaya basan sürücüye sinirlenen diğer sürücü, aracından inerek elindeki uzun plastik cisimle otomobile vurdu. Eşinin çığlıklarına rağmen cep telefonunu çıkaran sürücü ise o anları kayda alırken, "Eşimin yanında bir şey çıkarıyor. Abi iki kere kornaya bastım. Ben senin hastan olduğunu nerden bileyim" dedi.

Yol verme tartışmasında çılgına döndü! "Eşimin yanında bir şeyler çıkarıyor" - 1. Resim

POLİS EKİPLERİ AYIRDI

Araya girenler ise hastası olduğu iddia edilen sürücünün haklı olduğunu savundu. Cadde üzerinde bulunan karakoldaki polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polislerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

