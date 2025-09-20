Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şehit ailesini yüz binlerce lira dolandırdılar! 11 kişilik çete çökertildi

Şehit ailesini yüz binlerce lira dolandırdılar! 11 kişilik çete çökertildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edirne'de şehit ailesini telefonla arayarak 1 milyona yakın dolandıran 11 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesini dolandıran çetenin çökertildiğini duyurdu.

11 KİŞİ YAKALANDI

X hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, "Edirne’de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya’da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık." ifadelerini kullandı. 

"ŞEHİT AİLELERİ EN KUTSAL EMANETTİR"

Açıklama şöyle devam etti: "Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fitch, İtalya'nın kredi notunu yükseltti‘Eşim’ dedi, gerçek oldu! İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan evleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu - GündemAkdeniz'de korkutan deprem!Korucular komisyona konuştu: Endişeliyiz - GündemKorucular komisyona konuştu: EndişeliyizTek aday tek liste! CHP son 2 yılın 4'üncü kurultayını yapıyor - GündemTek aday tek listeÇöp yığınları vatandaşı bezdirdi! CHP’li belediye 90’lı yılları yaşatıyor - GündemCHP’li belediye 90’lı yılları yaşatıyorUzmanlar, Bahçeli'nin TRÇ çıkışını değerlendirdi: Karşı tarafa bir gözdağı - Gündem"Karşı tarafa bir gözdağı"AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti - GündemAK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
Sonraki Haber Yükleniyor...