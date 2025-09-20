Şehit ailesini yüz binlerce lira dolandırdılar! 11 kişilik çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesini dolandıran çetenin çökertildiğini duyurdu.

11 KİŞİ YAKALANDI

X hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, "Edirne’de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya’da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT AİLELERİ EN KUTSAL EMANETTİR"

Açıklama şöyle devam etti: "Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."