Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.

Saat 08.01'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.9 olarak açıklandı.

Depremin derinliği 6.86 kilometre olarak ölçüldü. 

