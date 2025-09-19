Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Osmaniye'de deprem oldu! Kadirli ilçesi 3.8 ile sallandı 

Osmaniye'de deprem oldu! Kadirli ilçesi 3.8 ile sallandı 

- Güncelleme:
Osmaniye&#039;de deprem oldu! Kadirli ilçesi 3.8 ile sallandı 
Deprem, Osmaniye, Kadirli, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Osmaniye'de merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Osmaniye'de deprem oldu! Kadirli ilçesi 3.8 ile sallandı  - 1. Resim

AFAD verilerine göre deprem saat 00:15'te oluştu.

Sarsıntı yerin 6.96 kilometre derinliğinde yaşandı. 

