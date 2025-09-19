Osmaniye'de deprem oldu! Kadirli ilçesi 3.8 ile sallandı 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD verilerine göre deprem saat 00:15'te oluştu.

Sarsıntı yerin 6.96 kilometre derinliğinde yaşandı.