Osmaniye'de deprem oldu! Kadirli ilçesi 3.8 ile sallandı
Osmaniye'de merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre deprem saat 00:15'te oluştu.
Sarsıntı yerin 6.96 kilometre derinliğinde yaşandı.
Editör: Sezer Doğru