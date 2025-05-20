Cihat Süvarioğlu Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu? Gönül Dağı'nın Ramazan'ı yeni sezonda var mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, bir değişiklik yaşamadığı takdirde 6.sezonla önümüzdeki sene izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olan fenomen dizi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Sezon finaline kısa bir süre kala beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

TRT 1 ekranlarının popüler dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve çoğunlukla reytinglerde zirvede yer almayı başara Gönül Dağı, 5. sezonunu geride bırakmaya hazırlanıyor.

Gönül Dağı, 6. sezonuyla gelecek yıl da izleyicisinin karşısına çıkacağı belli oldu. Ayrıca bazı oyuncuların bu sezon diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu isimler arasında Cihat Süvarioğlu var.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1’in cumartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Cihat Süvarioğlu sezon sonunda ekibe veda ediyor.

Gönül Dağı'nda Ramazan karakterini oynayan sevilen oyuncu bu yaz bağımsız bir sinema filminde de başrol oynayacağı bilgisi paylaşıldı.

5 yıldır Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterini oynayan Cihat Süvarioğlu'nun son kez kamera karşına geçti.

Eskişehir’in bozkırlarında geçen samimi hikâyeye katkısıyla öne çıkan başarılı oyuncunun diziye veda edeceği haberi izleyicileri üzdü.