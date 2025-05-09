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Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusuydu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusuydu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NOW'un popüler dizisi Hudutsuz Sevda iki sezondur yayın hayatına devam etmektedir. Haziran ayının yaklaşmasıyla beraber dizi için final ya da devam kararı alınıp alınmadığı seyircisi tarafından araştırılıyor.

Now ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi, her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı dizinin final mi yoksa sezon finali olup olmayacağı merak ediliyor. 

Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusuydu - 1. Resim

HUDUTSUZ SEVDA FİNAL Mİ YAPIYOR? 

Hudutsuz Sevda dizinin sezon finali yapacağının duyurulmasıyla final yapmayacağı belli oldu. Mayıs ayında sezon finaline girecek olan Hudutsuz Sevda 67. bölümüyle sezon finali olacaktır.

Hudutsuz Sevda dizisinde gerilim tırmanmasıyla beraber izleyiciler ekran başına kilitlemeyi başardı. Bu sezonki başarısının ardından Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi yeni sezonda yeni bir konseptle ekran yolculuğuna devam edecek.

Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusuydu - 2. Resim

HUDUTSUZ SEVDA 67.BÖLÜM SEZON FİNALİ Mİ?

Hudutsuz Sevda 67. bölümde sezon finali yapacağını duyurdu. Yayınlandığı günden itibaren reyting de istediği başarıya ulaşan dizi Hudutsuz Sevda, yeni sezona bomba gibi geleceği iddia ediliyor.

Mayıs ayında sezon finali yapacak Hudutsuz Sevda 67. Bölümüyle izleyicilerine kısa süreli veda edecek.

Bu sezon dizilerin reklam sayısının düşmesi ve artan dizi maliyetlerinin toplanan reklam gelirinin altında kalması sebebiyle birçok dizinin final yapma kararı aldı. Ancak Hudutsuz Sevda bu karardan etkilenmeyerek bir sezon daha yoluna devam edecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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