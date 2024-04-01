Kızılay 24.100 TL maaş ile personel alımı yapacak! Kızılay iş başvuru ekranı

Türk Kızılayı, yeni bir personel alımı ilanı paylaştı. Başvuruların ise internet üzerinden yapılacağı belirtildi. Kızılay 24.100 TL maaş karşılığında personel alacak. Kızılay personel alımı başvuru şartları nedir? Başvuru şartları ve detayları haberimizde.

Türk Kızılayı, dijital dünyada da etkinliğini artırmak amacıyla yeni bir iş ilanı yayınladı. Açıklanan pozisyon için belirlenen başlangıç maaşı 24 bin 100 TL oldu. Kızılay lisans mezunu personel alımı yapacak. Başvuru şartları nedir?

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Kızılayı, dijital alanlardaki etkinliğini artırmak için Web Tasarım Uzmanı pozisyonunda yeni bir iş ilanı yayınladı. Başlangıç maaşı 24 bin 100 TL olarak belirlenen bu pozisyon için üniversitelerin Bilgi Teknolojileri (BT) veya İletişim Fakültesi bölümünden mezun olanlar arasında alım gerçekleştirilecek. Adayların İngilizce dil bilgisi iyi düzeyde olması genel şartlar arasında. Ayrıca adaylardan MS Office ile Office 365 uygulamalarına hakimiyet bekleniyor. Bunun yanında adayların en az üç yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmalı.

Web Tasarım Uzmanı adaylarında aranan şartlar şunlar olacak;

Görsel tasarım ve estetik anlayışa sahip olmaları, SEO konusunda bilgili olmaları ve işaretleme dilleri olan XHTML ve CSS konusunda uzmanlık, askerlik görevini tamamlamış olmaları ya da en az bir yıl süreyle tecilli olmaları, seyahat engellerinin bulunmaması ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları da aranan diğer şartlar arasında.

KIZILAY 24 BİN TL MAAŞ İŞ BAŞVURU EKRANI

Kızılay’ın Web Tasarım Uzmanı pozisyonuna başvurmak isteyen adaylar, başvurularını Kızılay’ın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.