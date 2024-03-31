Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ilk sonuçlara göre yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli 2024 yerel seçimlerinde İzmir Çeşme'den belediye başkan adayı olmuştu. CHP'den aday olan Lal Denizli'nin oy oranı merak ediliyor. Lal Denizli Çeşme'de ne kadar oy aldı? Lal Denizli Çeşme Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy aranı...

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçti. İzmir'in Çeşme ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilen isim ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli'nin aldığı oranı ise merak konusu oldu. İşte 31 Mart seçimi Lal Denizli'nin oy oranı ve seçim sonuçları...

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KIZI LAL DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. İzmir ilinde Çeşme Belediye Başkanlığı seçim sonuçları araştırılıyor. Çeşme'de teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli aday oldu ve seçime girdi. İşte Lal Denizli'nin de aday olduğu Çeşme Belediye Başkanlığı resmi olmayan ilk seçim sonuçları...

İL İLÇE İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇU...

İZMİR

CHP (Cemil Tugay): %0

Cumhur İttifakı (Hamza Dağ): %0

İYİ Parti (Ümit Özlale): %0

ALİAĞA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BALÇOVA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BAYINDIR

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BAYRAKLI

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BERGAMA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BEYDAĞ

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BORNOVA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

BUCA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

ÇEŞME

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

ÇİĞLİ

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

DİKİLİ

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

FOÇA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

GAZİEMİR

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

GÜZELBAHÇE

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

KARABAĞLAR

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

KARABURUN

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

KARŞIYAKA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

KEMALPAŞA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

KINIK

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

KİRAZ

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

KONAK

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

MENDERES

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

MENEMEN

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

NARLIDERE

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

ÖDEMİŞ

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

SEFERİHİSAR

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

SELÇUK

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

TİRE

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

TORBALI

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

URLA

CHP: %0

Cumhur İttifakı: %0

İYİ Parti: %0

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, 1991 yılında doğdu. Kendisi teknik direktör Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı'nın kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü okudu. Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.

Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda yıllardır aktif olarak görev aldı. 2024 seçimlerinde CHP tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde aday gösterildi.