Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ilk sonuçlara göre yüzde kaç oy aldı?
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Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli 2024 yerel seçimlerinde İzmir Çeşme'den belediye başkan adayı olmuştu. CHP'den aday olan Lal Denizli'nin oy oranı merak ediliyor. Lal Denizli Çeşme'de ne kadar oy aldı? Lal Denizli Çeşme Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy aranı...
Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçti. İzmir'in Çeşme ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilen isim ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli'nin aldığı oranı ise merak konusu oldu. İşte 31 Mart seçimi Lal Denizli'nin oy oranı ve seçim sonuçları...
MUSTAFA DENİZLİ'NİN KIZI LAL DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. İzmir ilinde Çeşme Belediye Başkanlığı seçim sonuçları araştırılıyor. Çeşme'de teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli aday oldu ve seçime girdi. İşte Lal Denizli'nin de aday olduğu Çeşme Belediye Başkanlığı resmi olmayan ilk seçim sonuçları...
İL İLÇE İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇU...
İZMİR
CHP (Cemil Tugay): %0
Cumhur İttifakı (Hamza Dağ): %0
İYİ Parti (Ümit Özlale): %0
ALİAĞA
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
BALÇOVA
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
BAYINDIR
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
BAYRAKLI
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
BERGAMA
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
BEYDAĞ
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
BORNOVA
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
BUCA
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
ÇEŞME
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
ÇİĞLİ
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
DİKİLİ
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
FOÇA
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
GAZİEMİR
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
GÜZELBAHÇE
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
KARABAĞLAR
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
KARABURUN
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
KARŞIYAKA
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
KEMALPAŞA
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
KINIK
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
KİRAZ
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
KONAK
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
MENDERES
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
MENEMEN
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
NARLIDERE
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
ÖDEMİŞ
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
SEFERİHİSAR
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
SELÇUK
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
TİRE
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
TORBALI
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
URLA
CHP: %0
Cumhur İttifakı: %0
İYİ Parti: %0
LAL DENİZLİ KİMDİR?
Lal Denizli, 1991 yılında doğdu. Kendisi teknik direktör Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı'nın kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü okudu. Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.
Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda yıllardır aktif olarak görev aldı. 2024 seçimlerinde CHP tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde aday gösterildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi