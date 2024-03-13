Ordu seçim anketi 2024! (%) Ordu yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Ordu seçim anketi 2024! Hilmi Güler mi Enver Yılmaz mı önde? | Ordu Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Ordu belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Hilmi Güler ile İYİ Parti adayı Enver Yılmaz önde gözüküyor. Peki, Ordu son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Ordu’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Ordu yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Ordu yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, DEVA Ordu Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Ordu ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Ordu seçim anketi 2024 sonucu!
ORDU SEÇİM ANKETİ 2024
Ordu’da 1180 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 24 Şubat-6 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
İYİ Parti (Enver Yılmaz): %39
AK Parti-MHP (Hilmi Güler): %36
CHP (Zekai Sana): %12
DEM Parti (Zeynep Toptaş Yılmaz): %2
YRP (Adem Ağca): %2
Saadet Partisi (Halit Duyar): %2
Zafer Partisi (Sevinç Başaran): %1
DEVA Partisi (Sezer Yetkin): %0,5
Diğer: %0,5
Kararsız: %5
ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2023
Ordu 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %45,25
CHP: %24,22
MHP: %12,73
İYİ Parti: %9,78
YRP: %2,29
ORDU YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Ordu 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %56,93
Saadet Partisi: %26,14
CHP: %15,47
DSP: %0,38
BTP: %0,31
Kaynak: Türkiye Gazetesi