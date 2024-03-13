Ordu seçim anketi 2024! (%) Ordu yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 13:39 - Güncelleme: 13 Mart 2024 13:51 - Güncelleme:

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Ordu seçim anketi 2024! Hilmi Güler mi Enver Yılmaz mı önde? | Ordu Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Ordu belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Hilmi Güler ile İYİ Parti adayı Enver Yılmaz önde gözüküyor. Peki, Ordu son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Ordu’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!