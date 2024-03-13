'Kara para'ya enflasyon savunması: Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı

'Kara para aklama' suçundan ikinci kez tutuklanan Ayhan Bora Kaplan, yaptığı tüm ticaretin kanunlara uygun olduğunu, selam verdiği kişilerin dahi soruşturmaya dahil edildiğini iddia ederek, mal varlığındaki artışın sebebinin 'enflasyon' olduğunu söyledi.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın, 'kara para aklama' suçundan ikinci kez tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

T24'te yer alan habere göre; Ayhan Bora Kaplan, yaptığı tüm ticaretin kanunlara uygun olduğunu, selam verdiği kişilerin dahi soruşturmaya dahil edildiğini iddia etti, "Ülkedeki enflasyon nedeniyle para ve mal varlığı değerleri bugünkü karşılığında yüksek meblağlara gelmektedir" dedi.

Üzerine kayıtlı 45 şirketin bulunduğunu kaydeden Kaplan, bu şirketleri kredi çekmek için kurduğunu, kumardan kazandığı paraların ise vergisini ödediğini öne sürdü.

Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

“Ben araç ticareti yapıyordum, bana emniyette art arda araç alıp satmamı sordular. 2019 yılında Günay Restoran isimli işyerini işletiyordum ve gıda işi yapıyordum. MASAK raporunda yer alan 2019 yılında banka hesaplarımda herhangi bir hareket bulunmadığı iddiasını kabul etmiyorum. Ben bu dönemde de ticaret ile uğraşıyordum. 2020 yılı sonrasında da aynı şekilde ticari faaliyetlerime devam ettim, yapmış olduğum para transferleri ve alış satış işlemleri mevcuttur. Her türlü işlemim yasal zeminde ve kanunidir.

DİKKAT ÇEKEN 'ENFLASYON' SAVUNMASI

2019 yılı öncesi 100 bin TL olan bir daire şu anda 3 milyon TL'dir. Doğal olarak rakamların yükselmesi buna ilişkindir. Ülkede yer alan enflasyon sebebiyle benim daha önceden yapmış olduğum ticaretin ederleri bugün hesaplandığında yüksek meblağlar gözükmektedir. Bunun sebebi her malda gerçekleşen fiyat artışıdır.

Benim selam verdiğim, ticaret yapan her arkadaşımın şirketi benim şirketim gibi yazılmıştır. Bu kişiler kendi ticaretlerini gerçekleştirmektedirler. Yapmış oldukları ticaretin benimle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

'KREDİ ÇEKMEK İÇİN ŞİRKET KURDUM'

Benim üzerime kayıtlı olan 45 şirket vardır. Kredi kullandığımız bankadaki yetkililer bize farklı iş kollarında şirket edinmemizi söyledikleri için bu kadar fazla şirket vardır. Benim iş kolum spotçuluktur. Spotçuluk ise malın ne olduğu önem arz etmeksizin ucuz olan malın alınarak cüzi bir kâr ile hızlı şekilde ticarete döndürme amacı güder. Bankacı da kredi çekerken zorlanacağımı belirterek almış olduğum ürünler ile ilgili iş kollarında şirket kurmamı söylediği için ayrı ayrı şirketler kurulmuştur.

Bu malların alım ve satımları ilgili olduğu yere göre şirketler üzerinden yapılmıştır. Tamamının sahibi de benim. Benim üzerime isnat edilen aklama suçu ticari bir faaliyetle gerçekleşemez. Ben edinmiş olduğum bir mal, bu mal araç olsun, bir değil birden fazla kez el değiştirse dahi bu aklama suçuna vücut vermez.

'KUMAR PARALARININ VERGİSİNİ ÖDEDİM'

Benim yurt dışında şans oyunlarında kazandığım ve belgeli olarak getirdiğim ve belgeleri ile birlikte bankalara yatırdığım meblağlar dosyada görülecektir. Bu edinmiş olduğum gelirin vergisini de şahsen ödedim. Yaklaşık 20 yıldır ticaret ile uğraşmakta olup bu şirketlere emek verdim. Kazanmış olduğum bu gelirler, yapmış olduğum ticaret karşısında gelen gelirlerdir."