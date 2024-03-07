Çete lideri Ayhan Bora Kaplan 26 kişi üzerinden para akladı: Eşine de sevgilisine de yok yok

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın milyarlarca liralık haksız kazancı MASAK raporuna girdi. Kaplan'ın mal varlıklarını aklamak için 26 ismi kullandığı belirlendi. Rapora göre, çete lideri eşi adına gayrimenkuller ve gıda firmaları, sevgilisinin üzerine araç ve gıda firması devretti. Çeteye yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda ise yeraltı dünyasında bilinen isimlerin de olduğu 30'a yakın kişi gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğindeki çeteye yönelik operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Çeteye yönelik operasyon dalgasında Kaplan'ın eşi Nazlı Kaplan'ın yanı sıra yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden ‘Kürt Ahmet’ namlı Ahmet Turgut’un yeğeni Nihal Akbaba ve Salih Durbaba’nın da aralarında olduğu 30’a yakın kişi göz altına alındı.

26 KİŞİ ÜZERİNDEN PARA AKLADI

Halk Tv'de yer alan habere göre anılan kişilerin gözaltına alınmalarının gerisinde, Kaplan’ın elde ettiği milyarlarca liralık haksız kazancı aklamaları suçlaması yer alıyor. Hazırlanan 423 sayfalık MASAK raporu, Kaplan’ın, mal varlığını aklamak için 26 ismi kullandığı anlaşıldı.

MALLARINI EŞİ VE SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE KAYDETTİ

Kaplan; Agriola Tarım AŞ, hamburger zinciri şirketi olan Dexas Gıda AŞ ve Eymen Yiyecek İçecek AŞ şirketini 38 yaşındaki eşi Nazlı Kaplan adına kaydetti. SGK kayıtlarına göre, sekreterlik ve garsonluk yaptığı anlaşılan Nazlı Kaplan’ın adına biri villa iki gayrimenkulün de olduğu anlaşıldı.

Ayhan Bora Kaplan’ın, eşi yanı sıra sevgilisi Ceren Binnur Kara (34) adına da mallarını kaydettiği anlaşıldı. Kara’nın, Kaplan’ın sevgilisi olduğu bilgisi MASAK raporunda yer aldı. Rapora yansıyan SGK kayıtlarına göre Kara, dansçılık, garsonluk gibi işlerde çalışmış görünüyor. Kaplan’ın, Kara adına lüks bir BMW otomobil aldığı, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren CBK Yiyecek İçecek isimli şirketi kurduğu anlaşıldı. Soruşturma ile birlikte şirkete kayyum atandı otomobile de el konuldu.

ÇETE LİDERİNDEN 'DİYET YEMEĞİ'

Yargılanacağı davada iki cinayet, çok sayıda adam yaralama ve tefecilik gibi bir dizi suçlama ile karşı karşıya olan Kaplan’ın sahip olduğu şirketlerden biri ise dikkat çekti. Kayyum atanan Leptin Diyet Danışmanlık AŞ, ‘Diyetim Geldi’ adı ile diyet yemekleri üretimi yapıyor. Şirketin yüzde 51 hissesi Kaplan’ın, kalan hisse ise Diyetisyen Utku Mustafa Zobu’a aitti. Şirketle ilgili dikkat çeken bir hisse devir işlemi oldu. Kaplan’ın gözaltına alınmasından iki hafta sonra tüm hisse Zobu’ya geçti.

MALLARI 26 KİŞİ ADINA KAYITLI

Rapora göre, Kaplan’ın mal varlığını akladığı isimler arasında Salih Durbaba, Ozan Can Yıldız, eniştesi Hasan Çalış, tutuklu durumdaki Fethi Koyuncu, Koyuncu’nun kız kardeşleri B. ve Y. Koyuncu, Tansel Aktan ile Azeri asıllı eşi Samira Ağayeva Aktan, Cemil Kumaşçıoğlu, kuyumcu Kürşat Tan Hakbilir ile iş kadını Nihal Akbaba gibi 26 isim yer aldı.