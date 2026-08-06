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Anne Yarısı ne zaman başlıyor, oyuncuları kim? Anne Yarısı dizisi konusu

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Anne Yarısı ne zaman başlıyor, oyuncuları kim? Anne Yarısı dizisi konusu

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Anne Yarısı" dizisinde çekimler resmen başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve Kapadokya'da geçecek hikayesiyle dikkat çeken yapımın yayın tarihi, oyuncuları ve konusu merak ediliyor.

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Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen NTC Medya imzalı "Anne Yarısı" dizisi sete çıktı. Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizi, geçmişin sırları, velayet mücadelesi ve aile bağlarını merkezine alan hikayesiyle NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Anne Yarısı ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler ve dizinin konusu ne?

ANNE YARISI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NOW'ın yeni sezon projeleri arasında yer alan Anne Yarısı dizisinde çekimler başladı. Okuma provasını tamamlayan ekip, Ağustos ayının ilk haftasında sete çıkarak yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı otururken, senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem kaleme alıyor.

Dizinin kesin yayın tarihi henüz NOW tarafından açıklanmadı. Ancak yapımın, kanalın 2026-2027 yeni yayın sezonunda eylül ayı içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Çekimlerin başlamasıyla birlikte ilk tanıtım ve yayın takviminin de önümüzdeki günlerde paylaşılması öngörülüyor.

Anne Yarısı ne zaman başlıyor, oyuncuları kim? Anne Yarısı dizisi konusu
Başlık ResmiAnne Yarısı ne zaman başlıyor, oyuncuları kim? Anne Yarısı dizisi konusu

ANNE YARISI OYUNCULARI

Anne Yarısı'nın başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu yer alıyor. Dizide ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı da rol alıyor. Oyuncu kadrosuna yeni isimlerin de dahil olduğu dizide Cihangir Ceyhan "Ali", Burcu Özberk "Zeynep", Esra Dermancıoğlu ise "Meryem" karakterini oynuyor.

Anne Yarısı ne zaman başlıyor, oyuncuları kim? Anne Yarısı dizisi konusu
Başlık ResmiAnne Yarısı ne zaman başlıyor, oyuncuları kim? Anne Yarısı dizisi konusu

ANNE YARISI DİZİSİ KONUSU NE?

Anne Yarısı, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ile Zeynep'in hikayesini konu alıyor. Geçmişte yaşanan acılar, aile sırları ve velayet mücadelesi iki karakteri beklenmedik şekilde karşı karşıya getirirken, hikaye boyunca fedakarlık, aile bağları işlenecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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