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ALES/2 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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ALES/2 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı ALES/2 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından gözler sonuç sürecine çevrildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları için ağustos ayı işaret edilmişti. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından ÖSYM AİS ekranından ALES sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) ardından adayların sonuç heyecanı sürüyor. ÖSYM tarafından temel soru kitapçığı dizilimindeki sorular, bir süre görüntülenebilecek. Adaylar, sınavda kullandıkları temel soru kitapçığı dizilimindeki soruların tamamına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 12 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar AİS üzerinden ulaşabilecek. Soru-cevap kontrolü yapan adaylar bir yandan da takvimi inceliyor. Peki, ALES/2 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ALES/2 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiALES/2 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nıin yıllık sınav takvimine göre, 2026-ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Açıklanan sonuçlar, yayımlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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