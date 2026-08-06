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Çanakkale'de böcek ilacı faciası! Çocuk öldü, anne hayat mücadelesi veriyor

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Çanakkale'de komşu dairelerinde yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen çocuk öldü, annesi yoğun bakıma alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.

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Çanakkale'de iddiaya göre bir apartman dairesinde yapılan böcek ilaçlaması, komşu dairedeki anne ve 9 yaşındaki oğlunu zehirledi.

Çanakkale Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğun Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu.

Çanakkale'de böcek ilacı faciası! Çocuk öldü, anne hayat mücadelesi veriyor
Başlık ResmiÇanakkale'de böcek ilacı faciası! Çocuk öldü, anne hayat mücadelesi veriyor

ANNE VE OĞLU ZEHİRLENDİ

Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü. Sevda ve Yusuf Talha Çanlı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme bulgusu belirlendi.

Çanakkalede böcek ilacı faciası! Çocuk öldü, anne hayat mücadelesi veriyor
Başlık ResmiÇanakkalede böcek ilacı faciası! Çocuk öldü, anne hayat mücadelesi veriyor

ÇOCUKTAN ACI HABER

Yusuf Talha'nın, durumunun kötüleşmesi üzerine hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Çocuk burada hayatını kaybetti, annenin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

EV SAHİBİ VE FİRMA GÖREVLİSİ GÖZALTINDA

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.

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AKILLARA BÖCEK AİLESİ GELDİ

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 4 kişilik Böcek ailesinin seyahati, Fatih'te konakladıkları otelde akılalmaz bir faciayla son bulmuştu. Kasım 2025'te yaşanan kahredici olayda, baba Servet Böcek, anne Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal odalarında hareketsiz halde bulunmuştu. Ailenin uzun süre dışarı çıkmamasından şüphelenen otel görevlilerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıkan acı tablo, büyük umutlarla başlayan tatili tüm Türkiye'yi yasa boğan bir trajediye dönüştürmüştü.

Böcek ailesi
Başlık ResmiBöcek ailesi

Olayın hemen ardından olay yerinde yapılan incelemeler ve otopsi işlemleri, ailenin ölümüne dair korkunç gerçeği gün yüzüne çıkarmıştı. İlk etapta gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulsa da Böcek ailesinin, otelde yapılan usulsüz ve bilinçsiz ilaçlama uygulamasının kurbanı olduğu anlaşılmıştı. Tesisin odalarında haşerelere karşı uygulanan ve ağır kimyasallar barındıran böcek ilacının yetersiz havalandırma nedeniyle içeride birikmesi sonucu, uykudayken zehirli gaza maruz kalan anne, baba ve iki küçük çocuk feci şekilde can vermişti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Çanakkale
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