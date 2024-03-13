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Haberler > Haberler > İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? İbrahim Keloğlan Kedi Eros davasında son gelişmeler

İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? İbrahim Keloğlan Kedi Eros davasında son gelişmeler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

X/Twitter platformunda Eros davasını takip eden bir avukat İbrahim Keloğlan hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın tutuklama talep ettiğini duyurdu. Mahkemenin açıkladığı karara göre İbrahim Keloğlan, yurtdışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Duruşma süresince “eros için adalet konusu” gündem oldu. Ardından İbrahim Keloğlan tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor. İbrahim Keloğlan Kedi Eros davasında son gelişmeler haberimizde yer alıyor…

İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? sorusu gündeme geldi. Bugün 10.30'da Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülmeye başlanan kedi Eros davasının sona erdiği öğrenildi. İbrahim Keloğlan tutuklandı mı, davada ne karar alındı merak ediliyor. İşte, detaylar…

İBRAHİM KELOĞLAN TUTUKLANDI MI? 

X/Twitter platformunda Eros davasını takip eden bir avukat Vahşice katledilen kedi Eros'un davasında ikinci duruşmaya çıkan İbrahim Keloğlan hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın tutuklama talep ettiğini duyurdu. Mahkemenin açıkladığı karara göre İbrahim Keloğlan, yurtdışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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