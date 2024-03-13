İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? İbrahim Keloğlan Kedi Eros davasında son gelişmeler

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 13:29 - Güncelleme: 13 Mart 2024 14:48 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

X/Twitter platformunda Eros davasını takip eden bir avukat İbrahim Keloğlan hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın tutuklama talep ettiğini duyurdu. Mahkemenin açıkladığı karara göre İbrahim Keloğlan, yurtdışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Duruşma süresince “eros için adalet konusu” gündem oldu. Ardından İbrahim Keloğlan tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor. İbrahim Keloğlan Kedi Eros davasında son gelişmeler haberimizde yer alıyor…